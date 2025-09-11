Без изменений. Апелляционный суд оставил приговор экс-замглавы Барнаула Шеломенцеву

Восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима

11 сентября 2025, 13:46, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда в четверг, 11 сентября, оставила без изменений приговор бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, сообщает корреспондент amic.ru.

Напомним, 6 июня Центральный районный суд дал Шеломенцеву восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. На приговор поступило две жалобы от подсудимого и его защиты, а также еще одна – от прокуратуры, с требованием ужесточить наказание.

Апелляцию по делу начали рассматривать 4 сентября: Шеломенцев потребовал отменить решение суда и заявил, что "приговор незаконен".

11 сентября Шеломенцев выразил благодарность тем людям, которые были рядом и поддерживали его:

«За заботу, за внимание, за доверие. Моим друзьям, которые всегда были рядом со мной, и я по-настоящему чувствовал их поддержку. Моей семье и моей жене, которые стали для меня неисчерпаемым источником силы духа. Как бы ни сложилась судьба дальнейшая, я всегда буду благодарен им».

Слова Антона Шеломенцева

В чем обвиняют Шеломенцева?

Следствие считает, что Шеломенцев в 2020 году получил от перевозчика Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина взятку в размере 2 млн рублей за помощь в получении маршрутов общественного транспорта № 41 и 78, которые бизнесмену так и не достались.

Правоохранители убеждены, что 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, а оставшиеся 800 тысяч рублей передал за посредничество Щукину.