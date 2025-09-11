НОВОСТИОбщество

Без изменений. Апелляционный суд оставил приговор экс-замглавы Барнаула Шеломенцеву

Восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима

11 сентября 2025, 13:46, ИА Амител

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда в четверг, 11 сентября, оставила без изменений приговор бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, сообщает корреспондент amic.ru.

Напомним, 6 июня Центральный районный суд дал Шеломенцеву восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. На приговор поступило две жалобы от подсудимого и его защиты, а также еще одна – от прокуратуры, с требованием ужесточить наказание.

Апелляцию по делу начали рассматривать 4 сентября: Шеломенцев потребовал отменить решение суда и заявил, что "приговор незаконен".

11 сентября Шеломенцев выразил благодарность тем людям, которые были рядом и поддерживали его:

«За заботу, за внимание, за доверие. Моим друзьям, которые всегда были рядом со мной, и я по-настоящему чувствовал их поддержку. Моей семье и моей жене, которые стали для меня неисчерпаемым источником силы духа. Как бы ни сложилась судьба дальнейшая, я всегда буду благодарен им».

Слова Антона Шеломенцева

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

"Приговор незаконен". Бывший вице-мэр Барнаула Шеломенцев потребовал отменить решение суда

4 сентября 2025 года в Алтайском краевом суде начали рассматривать апелляцию по делу Антона Шеломенцева
НОВОСТИОбщество

В чем обвиняют Шеломенцева?

Следствие считает, что Шеломенцев в 2020 году получил от перевозчика Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина взятку в размере 2 млн рублей за помощь в получении маршрутов общественного транспорта № 41 и 78, которые бизнесмену так и не достались.

Правоохранители убеждены, что 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, а оставшиеся 800 тысяч рублей передал за посредничество Щукину.

Барнаул громкое дело
Читайте также в сюжете: Уголовное дело Антона Шеломенцева

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:52:55 11-09-2025

Эх Антон Антон. А какой важный был. Ходил с гордо поднятой головой, пройдёт бывало мимо и не поздоровается. А оно вон как вышло то.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:08 11-09-2025

Гость (13:52:55 11-09-2025) Эх Антон Антон. А какой важный был. Ходил с гордо поднятой г... Так они все там такие хозяева жизни...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:47 11-09-2025

Сурово наказали.... 8,5 строгача и публичный суд.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

15:21:01 11-09-2025

От жаркой работы тает твой срок.
Встал на путь исправления?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:12 11-09-2025

не зарекайся

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров