Жалобу посредника во взяточном деле экс-заммэра Барнаула Шеломенцева рассмотрят в кассации

Ранее апелляционный суд дал Щукину три года колонии строгого режима со штрафом 2 млн рублей

05 сентября 2025, 10:30, Антон Дегтярев

Сергей Щукин (слева) на суде / Фото: amic.ru

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове 18 сентября 2025 года рассмотрит жалобу бывшего заместителя председателя "дорожного" комитета Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взяток экс-заместителю мэра города Антону Шеломенцеву. Информация об этом есть на сайте суда. Ранее Алтайский краевой суд в апелляционной инстанции назначил Щукину три года строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей.

Суд над Щукиным

Судебное заседание по делу состоится 18 сентября в 09:40. Жалобу в кассацию подал адвокат Щукина 12 августа 2025 года.

Отметим, что еще в октябре 2024 года Центральный районный суд назначил Щукину пять лет условно со штрафом в размере однократной суммы взятки 2 млн рублей. Однако прокуратура с решением суда не согласилась и подала апелляцию в Алтайский краевой суд. 20 декабря 2024 года он изменил Сергею Щукину приговор, назначив подсудимому три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Кроме того, Щукину зачли срок пребывания под стражей с 22 ноября 2023 года по 11 января 2024 года (по схеме один день под стражей равен одному дню в колонии). Щукина арестовали в зале суда.

При этом прокуратура запрашивала для Сергея Щукина пять лет колонии строгого режима со штрафом 20 млн рублей. Адвокат же настаивал на том, чтобы приговор Центрального районного суда остался без изменения.

После того как Щукину назначили реальный срок, адвокат заявил журналистам, что защита намерена обратиться в кассационную инстанцию.

В чем обвинили Щукина?

Сергея Щукина осудили за то, что он в 2020 году стал посредником в даче взятки 2 млн рублей. По версии следствия, эти деньги перевозчик Олег Бесчастный передал тогда еще председателю "дорожного" комитета Барнаула Антону Шеломенцеву за покровительство и победу в конкурсе на получение маршрутов № 41 и 78 – правда, их перевозчик так и не получил. Из упомянутой суммы 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на них через Щукина машину Subaru Outback. Оставшиеся 800 тысяч рублей достались Щукину за посреднические услуги.

Сергей Щукин/ Фото: amic.ru

Кроме того, Щукин выступил посредником, когда взятку Шеломенцеву передал директор томской компании "Запсиб-Мост" Денис Илюшин, считает следствие. По версии обвинения, в феврале 2020 года Щукин и Шеломенцев решили построить склады для хранения инертных материалов и поручили Денису Илюшину сделать проект номинальной стоимостью 350 тысяч рублей. Илюшин работу выполнил, но не за деньги, а в обмен на покровительство Шеломенцева при заключении госконтрактов. В итоге Шеломенцев и Щукин получили и проект, и разрешение на строительство.

Еще следствие установило, что в феврале 2022 года Илюшин передал Шеломенцеву через Щукина взятку 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов.

Напомним, что 6 июня 2025 года Центральный районный суд приговорил бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 2,1 млн рублей за получение двух взяток на общую сумму 2,6 млн рублей от Олега Бесчастного и Дениса Илюшина.

19 декабря 2024 года суд вынес приговор и Олегу Бесчастному – он получил штраф в размере 40 млн рублей, также арест наложили на его три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму более 52 млн рублей. В итоге прокуратура оспорила решение, Алтайский краевой суд отменил приговор Бесчастному и отправил дело на пересмотр в Индустриальный районный суд. Там процесс в итоге приостановили из-за того, что предприниматель отправился на СВО.

Также в Октябрьском районном суде Томска продолжается суд над Денисом Илюшиным.