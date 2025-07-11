Источник: уголовное дело Олега Бесчастного приостановили в связи с его уходом на СВО
В зону спецоперации он отправится 14 июля
11 июля 2025, 11:59, ИА Амител
Уголовное дело в отношении барнаульского перевозчика Олега Бесчастного приостановили из-за его ухода на специальную военную операцию. Информацию об этом amic.ru подтвердил источник.
Со слов собеседника издания, Бесчастный отправляется в зону спецоперации в понедельник, 14 июля. По данным инсайдера, предприниматель уже прошел медицинскую комиссию в военкомате.
Редакция amic.ru попыталась связаться с самим перевозчиком, однако его телефон недоступен.
Свой комментарий дал адвокат Бесчастного Валерий Давыдов. Он не подтвердил, но и не опроверг появившуюся информацию:
"Сейчас ничего не могу сказать по этому поводу. Только к концу следующей недели", – сказал в разговоре с amic.ru Давыдов.
Напомним, Олега Бесчастного обвиняют в том, что он через посредника Сергея Щукина передал на тот момент председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву взятку в размере 2 млн рублей. За эту сумму чиновник якобы обещал помочь бизнесмену одержать победу в конкурсе на обслуживание городских маршрутов № 78 и 41. При этом предприниматель по итогу проиграл в конкурсе.
Следствие также считает, что из 2 млн рублей 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на эти деньги автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч рублей Шеломенцев отдал Щукину за посредничество.
Также отметим, что дело перевозчика Бесчастного начали пересматривать 24 марта 2025 года. Еще 19 декабря 2024 года по решению Индустриального районного суда он получил штраф в размере 40 млн рублей. У перевозчика арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму 52 млн рублей. Прокуратура с решением не согласилась и потребовала дать Бесчастному восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и трехлетним запретом работать в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях.
27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд изменил приговор Бесчастному, направив дело на новое рассмотрение. 11 марта дело повторно зарегистрировали в Индустриальном районном суде. Сам подсудимый свою вину признал.
Также добавим, что 16 июня 2025 года в суде планировались судебные прения по делу. Бизнесмен должен был выступить с последним словом, но не пришел в суд, предоставив справку о своей болезни. Процесс перенесли на 2 июля 2025 года, однако и в этот день Бесчастный не явился на заседание. В суде отметили, что предпринимателя "увезли на скорой". Эту информацию подтвердили и в больнице. Следующее заседание по делу назначали на 29 июля, на нем планировали провести только прения.
12:01:36 11-07-2025
Вот это поворот. Хоть я и не удивлён.
Антоху возьмёт?
12:03:02 11-07-2025
Страна возможностей!
12:04:29 11-07-2025
Что он там делать собрался?
12:13:56 11-07-2025
Как это на СВО? Говорил что очень больной. 2 июля увезли на скорой.А спустя неделю прошёл медкомиссию в военкомате как то. Наверное умереть на СВО собрался.
12:19:27 11-07-2025
потом домой домой "по ранению"?
12:34:38 11-07-2025
СВО как место где можно спрятаться от уголовного преследования за совершенные преступные деяния.
14:20:57 11-07-2025
Гость (12:34:38 11-07-2025) СВО как место где можно спрятаться от уголовного преследован... Такого не должно быть. Наказание должно быть неотвратимо.
12:36:54 11-07-2025
Тиканёт 100 пудово
12:54:28 11-07-2025
Уже всякий сброд туда стали принимать, этот персонаж будет позорить российскую армию
13:20:51 11-07-2025
Гость (12:54:28 11-07-2025) Уже всякий сброд туда стали принимать, этот персонаж будет п... надеюсь старшие коллеги присмотрят, помогут в исправлении.
удачи, возвращайтесь все!
13:54:41 11-07-2025
Шестнадцатого июня справка о заболевании, второго июля увезли на скоро. Как медкомиссию-то прошел?
14:02:01 11-07-2025
Гость (13:54:41 11-07-2025) Шестнадцатого июня справка о заболевании, второго июля увезл... Как как.... Забашлял, так же как Антошке. Еще и сэкономил скорее всего.
14:02:42 11-07-2025
Гость (13:54:41 11-07-2025) Шестнадцатого июня справка о заболевании, второго июля увезл... Вестимо как, за деньги! Или справка за деньги или медкомиссия за деньги)
14:16:39 11-07-2025
Ну если человек кровью готов искупить свою вину,то надо дать ему такую возможность, он не первый и видимо не последний изъявляют такое желание.
14:33:47 11-07-2025
ППШариков (14:16:39 11-07-2025) Ну если человек кровью готов искупить свою вину,то надо дать... Ну если только на передок в штурмовики, а так глядишь на какой-нибудь продуктовой базе подъедаться будет.
14:45:02 11-07-2025
Гость (14:33:47 11-07-2025) Ну если только на передок в штурмовики, а так глядишь на как... Кто то и на продуктовой базе должен работать, а "подъедаться" и на передке можно, от человека все зависит.
23:08:53 12-07-2025
ППШариков (14:16:39 11-07-2025) Ну если человек кровью готов искупить свою вину,то надо дать... смеётесь.. ну ну
14:30:56 11-07-2025
Антон, лучше сиди
15:32:04 11-07-2025
Гость (14:30:56 11-07-2025) Антон, лучше сиди... Вы слабо представляете как проходят службу такие граждане. Одна партия наладила целый конвейер по производству ветеранов СВО. Прокатят по спокойным местам, пара фоток с автоматом в блиндаже
14:55:08 11-07-2025
А проверить слабо? Раньше частенько его на скорой катали? Червя если бросить на раскалённую сковородку тоже будет извиваться как и все таки персонажи. У хорошего огородника СОРНЯК высоко ГОЛОВУ не поднимает. Взял меч и голова с плеч! Тут и сказке конец, а кто слушал МОЛОДЕЦ!
15:04:09 11-07-2025
Так не бывает. Вчера больной, а завтра на СВО. Я скорее поверю в то что для всех он на СВО, а по факту дома, точнее вдали от посторонних глаз.
15:15:38 11-07-2025
Автобусы то возьмет на СВО?
15:31:28 11-07-2025
У таких походу там спецбригада. Для одаренных и особо приближенных. Занесёт кому положено и будет заниматься перевозками на холодильниках. Потом медаль дадут, амнистия и снова человек в почёте.
15:43:07 11-07-2025
Гость (15:31:28 11-07-2025) У таких походу там спецбригада. Для одаренных и особо прибли... да неважно там везде опасно...
15:41:56 11-07-2025
А Антон не хочет идти воевать?
08:44:13 12-07-2025
Если оотбросить патриотическую составляющую, говорят за вербовку одного лица на СВО, за одну голову "наёмника" или контрактника, выплачивает Министерство обороны: полицейскому за жулика - 100 т.рублей, военному за "срочника"- 400 т.руб. Сильно информацию не проверял, от рассказов знакомых причастных.
08:53:12 12-07-2025
Предлагаю пр каждому региону сделать слайд шоу, о таких "персонажах".