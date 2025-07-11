Источник: уголовное дело Олега Бесчастного приостановили в связи с его уходом на СВО

В зону спецоперации он отправится 14 июля

11 июля 2025, 11:59, ИА Амител

Олег Бесчастный на суде / Фото: amic.ru

Уголовное дело в отношении барнаульского перевозчика Олега Бесчастного приостановили из-за его ухода на специальную военную операцию. Информацию об этом amic.ru подтвердил источник.

Со слов собеседника издания, Бесчастный отправляется в зону спецоперации в понедельник, 14 июля. По данным инсайдера, предприниматель уже прошел медицинскую комиссию в военкомате.

Редакция amic.ru попыталась связаться с самим перевозчиком, однако его телефон недоступен.

Свой комментарий дал адвокат Бесчастного Валерий Давыдов. Он не подтвердил, но и не опроверг появившуюся информацию:

"Сейчас ничего не могу сказать по этому поводу. Только к концу следующей недели", – сказал в разговоре с amic.ru Давыдов.

Напомним, Олега Бесчастного обвиняют в том, что он через посредника Сергея Щукина передал на тот момент председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антону Шеломенцеву взятку в размере 2 млн рублей. За эту сумму чиновник якобы обещал помочь бизнесмену одержать победу в конкурсе на обслуживание городских маршрутов № 78 и 41. При этом предприниматель по итогу проиграл в конкурсе.

Следствие также считает, что из 2 млн рублей 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на эти деньги автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч рублей Шеломенцев отдал Щукину за посредничество.

Также отметим, что дело перевозчика Бесчастного начали пересматривать 24 марта 2025 года. Еще 19 декабря 2024 года по решению Индустриального районного суда он получил штраф в размере 40 млн рублей. У перевозчика арестовали три легковых автомобиля и 16 автобусов на общую сумму 52 млн рублей. Прокуратура с решением не согласилась и потребовала дать Бесчастному восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и трехлетним запретом работать в сфере сухопутного пассажирского транспорта в коммерческих организациях.

27 февраля 2025 года Алтайский краевой суд изменил приговор Бесчастному, направив дело на новое рассмотрение. 11 марта дело повторно зарегистрировали в Индустриальном районном суде. Сам подсудимый свою вину признал.

Также добавим, что 16 июня 2025 года в суде планировались судебные прения по делу. Бизнесмен должен был выступить с последним словом, но не пришел в суд, предоставив справку о своей болезни. Процесс перенесли на 2 июля 2025 года, однако и в этот день Бесчастный не явился на заседание. В суде отметили, что предпринимателя "увезли на скорой". Эту информацию подтвердили и в больнице. Следующее заседание по делу назначали на 29 июля, на нем планировали провести только прения.