Председатель ТСЖ в Барнауле сообщила о масштабных хищениях, но дело так и не возбудили

В ходе инвентаризации сменившееся руководство ТСЖ, как оно полагает, обнаружило несколько серьезных нарушений, однако правоохранители не увидели в них ничего противозаконного

Дом на ул. Партизанской, 105 / Фото: 2GIS

Председатель барнаульского ТСЖ "Дом на Партизанской" Татьяна Амельчак и бывший зампредседателя товарищества юрист Сергей Коренной сообщили в полицию о том, что в товариществе при предыдущем руководстве, предположительно, произошли хищения, выявленные в ходе инвентаризации. Однако правоохранители отказались возбуждать уголовное дело, так как не усматривают в произошедшем состава преступления, пишет издание "Атмосфера".

"Невозможно определить содержание работ по договору"

Татьяна Амельчак 21 мая 2024 года вступила в должность председателя ТСЖ "Дом на Партизанской" (находится в Барнауле на ул. Партизанской, 105). И сразу решила провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей товарищества и выяснить, соответствуют ли заключенные в 2022-2023 годах договоры действующему законодательству.

Анализ документов провел юрист Сергей Коренной. Он изучил протоколы заседаний правления и другие документы, а также встречался с прошлым руководством. В итоге Коренной пришел к выводу, все ключевые решения по заключению договоров и хозяйственной деятельности якобы принимались прежним председателем Татьяной Малышевой и управляющим Вадимом Филистовым единолично, без необходимого обсуждения с правлением.

«Объемы работ по договорам, стоимость материалов, стоимость работ и общая сумма договоров на заседаниях правления также не обсуждались, исполнители работ (подрядчики) привлекались по инициативе Филистова, привлечение иных подрядчиков, кроме тех, которые были предложены Филистовым, не рассматривались», – сказано в докладной записке.

Коренной отмечает, что тексты договоров якобы были "типовыми, относящимися к тому или иному виду работ", подробно были прописаны только "общие положения", а предметная часть была сформулирована размыто. Из-за этого "невозможно определить содержание работ по договору", утверждает юрист. Зачастую отсутствовали сметы и акты приемки выполненных работ, что не позволяло установить реальный объем и стоимость услуг.

По мнению юриста, такой порядок заключения и реализации договоров мог позволить бесконтрольного распоряжаться средствами ТСЖ и повлечь значительные финансовые потери организации.

"Причинили материальный ущерб ТСЖ"

18 июля 2024 года председатель ТСЖ "Дом на Партизанской" Татьяна Амельчак подала заявление в УМВД России по Барнаулу и попросила "привлечь к ответственности неустановленных лиц", которые с 1 января 2022 по 30 апреля 2024 года "причинили материальный ущерб ТСЖ", пишет "Атмосфера".

В заявлении указано, что в ходе инвентаризации Татьяна Амельчак обнаружила пропажу снегоуборочной машины "Чемпион" стоимостью 56 тысяч рублей. Выяснилось, что в 2023 году руководитель обслуживающей ТСЖ компании "Ювесто" Вадим Филистов продал ее частному лицу "без каких-либо правовых оснований". Ущерб ТСЖ никто так и не возместил, сообщает издание.

Более того, в ходе внутренней проверки Амельчак и Коренной определили, что договор подряда от 2 июня 2023 года на ремонт подвала на сумму более 42 тысяч рублей якобы является фиктивным. Соглашение было заключено между ООО "Ювесто" в лице Филистова и ТСЖ в лице Малышевой. Нынешнее руководство ТСЖ утверждает, что никаких работ по этому договору фактически не проводилось, что подтверждает слесарь-сантехник ТСЖ.

Также в заявлении в полицию указано, что в результате капитального ремонта канализационных систем был демонтирован чугунный трубопровод. Контракт был заключен еще в июне 2022 года между ТСЖ и ООО "Образец". На учет ТСЖ металлолом от труб не поставили – вместо этого неизвестные лица сдали его "на одну из металлобаз Барнаула", сказано в заявлении. Стоимость металлолома руководство ТСЖ оценивает в 321,4 тысячи рублей.

Аналогичным образом пропала и демонтированная плитка. Существует договор подряда между ООО "Олимп 22" и ТСЖ "Дом на Партизанской", по которому рабочие убрали плитку площадью 235 кв. м, однако ее так и не поставили на учет ТСЖ. Руководство товарищества считает, что она, "по всей вероятности, реализована сторонними лицами". Кроме того, Амельчак усматривает "явное завышение объема и стоимости вывоза мусора 124,6 тонны на сумму 56 тысяч рублей, а также объем погрузочно-разгрузочных работ в объеме 48,2 тонны на сумму 38,5 тысячи рублей", сказано в заявлении.

"Бесконтрольно заключал договоры"

Несмотря на поданное заявление, уголовное дело никто так и не возбудил. В марте 2025 года Татьяна Амельчак получила официальный отказ "в связи с отсутствием события преступления". Еще 13 ноября 2024 года она обращалась в Управление МВД России по Барнаулу, а 18 ноября – в прокуратуру Центрального района с жалобами на бездействия должностных лиц, которые также результата не принесли.

В отказе на возбуждение уголовного дела сказано, что экс-председатель Малышева объяснила полиции, что "в связи с отсутствием кадров" и долгими поисками управляющего предложила заключить договор с ООО "Ювесто", так как его учредитель и директор Вадим Филистов раньше работал в ТСЖ "Дом на Партизанской" и "зарекомендовал себя технически грамотным специалистом".

Малышева признала, что не имела достаточных знаний по юридическому оформлению договоров, полностью доверяла управляющему Филистову, который самостоятельно подбирал подрядчиков, готовил документы и принимал работы.

«Все это привело к тому, что Филистов бесконтрольно заключал договоры от имени Малышевой, а последняя только подписывала. Малышева не принимала приемку работ, а только подписывала акты выполненных работ. Приемку выполненных работ осуществлял Филистов», – говорится в постановлении.

Филистов подтвердил продажу снегоуборочной машины "Чемпион" своему работнику за 40 тысяч рублей, утверждая, что действовал с устного одобрения членов правления. Малышева утверждает, что указаний по этому поводу не давала и ничего не знала о продаже техники.

Что касается ремонта подвала, то Малышева пояснить по этому поводу ничего не смогла, так как Филистов предоставил договор на подписание работ и сообщил ей, что все выполнено. Сам Филистов заявил полиции, что в подъезде восстановили гидроизоляцию пола подвала, а работу приняла Малышева и жители дома. Однако сантехник сообщил правоохранителям, что "никаких работ в подвале второго подъезда не проводилось". Сдачу в металлолом трубы и выброс плитки Малышева и Филистов объяснили тем, что экономической целесообразности в их сохранении не было.

"За отсутствием события преступления"

Полиция сочла эти доводы достаточными для отказа в возбуждении дела "за отсутствием события преступления". Амельчак пожаловалась в прокуратуру Центрального района, которая согласилась с решением МВД.

Сейчас юрист Сергей Коренной не может понять, почему в исчезновении имущества с баланса ТСЖ и оплате якобы невыполненных работ так и не нашли признаки преступления. Татьяна Амельчак намерена добиваться, чтобы уголовное дело было возбуждено и расследовано. Она уже подала жалобы в прокуратуру Алтайского края и Генпрокуратуру РФ по Сибирскому федеральному округу. Последний орган прислал женщине ответ, в котором сообщил, что обращение направлено в прокуратуру Алтайского края "для проверки доводов".

Сама Татьяна Малышева свой комментарий "Атмосфере" не предоставила, отметив, что рассказала все следователям.