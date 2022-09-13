Появилось видео «исторического ДТП» в Бийске, где «собянинский» трамвай протаранил грузовик

Спустя месяц появилось видео ДТП в Бийске, где привезённый из Москвы трамвай врезался в машину. Кадры опубликовал «Инцидент Бийск».

Авария произошла 17 августа на перекрёстке Мерлина — Митрофанова. По словам очевидцев, вагон не пропустил «Газель», которая поворачивала налево.

Напомним, часть «собянинских» трамваев Tatra T3SU, которые в 2021 году приехали в Барнаул, передали Бийску. 10 августа обновлённые вагоны вышли на линию.

Кстати, в Барнауле «собянинский» трамвай прошёл «боевое крещение» немногим раньше — в мае попал в ДТП на автомобильном переезде.