Сразу два ДТП произошли в Барнауле на соседних участках дорог

В одном приняла участие машина скорой, а в другом — микроавтобус и троллейбус

20 декабря 2022, 19:01, ИА Амител

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла на пересечении улиц Попова и Юрина в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике «В курсе 22».

Подробности аварии пока неизвестны, информации о пострадавших в ДТП тоже нет.

Ещё одна авария произошла на остановке «Докучаево» — судя по снимкам, в ней приняли участие микроавтобус и троллейбус. От парка «Эдельвейс» в сторону Солнечной Поляны собралась пробка.