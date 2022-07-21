Такой день. Рост смертельных ДТП на Алтае и прима театра, спасавшая детей из перевернувшегося автобуса

Количество смертей в результате аварий на дорогах Алтайского края с начала 2022 года увеличилось на 9% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 июля в авариях погибло уже 130 человек, включая шесть детей. Больше стали получать травмы пешеходы. По итогам года Алтайский край рискует не выполнить показатели по снижению снижению аварийности на дорогах, которую регионам поставил президент страны.

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Общество Количество смертельных ДТП на Алтае в 2022 году увеличилось до рекордных показателей

20 июля в Солонешенском районе перевернулся на трассе автобус, который перевозил воспитанников школы олимпийского резерва по художественной гимнастике. В результате аварии четверо детей и водитель получили травмы. Свидетелем этого ДТП стала солистка Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева. О том, как спасали юных спортсменов, актриса рассказала редакции amic.ru.

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Общество Прима алтайского театра лично помогала вытаскивать детей из автобуса, попавшего в ДТП в Солонешенском районе

Производители иван-чая в Республике Алтай и Алтайском крае готовы вдвое увеличить производство продукции. Директор предприятия «Алтайвита» Анатолий Кузьмин рассказал, что спрос на иван-чай, который производят в Алтайском крае, стабильно растет. Продукцию поставляют в страны СНГ, Азии, США и Израиль.