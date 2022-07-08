В Барнауле перед судом предстанут трое студентов одного из учреждений профессионального образования, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в краевом СК, двум злоумышленникам по 17 лет, ещё одному — 18.

По данным следствия, в период с января по август 2021 года неизвестные через интернет привлекли учащихся к реализации «синтетики».

«Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди стали получать наркотики, расфасованные в удобные для реализации свёртки и сбывать путём закладок на территории города», — говорится в сообщении.

Довести до конца преступный умысел юные нарушители не смогли: они попались полиции.

Во время предварительного следствия парни признали вину. Уголовное дело уже передали в суд. Кроме того, в органы системы профилактики внесли представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.