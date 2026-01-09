Трамп заявил об отмене новой волны атак на Венесуэлу из-за сотрудничества с Каракасом

Президент США утверждает, что венесуэльские власти начали освобождать политзаключенных

09 января 2026, 18:00, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от новой волны военных ударов по Венесуэле. В своей публикации в соцсети Truth Social он объяснил это решение налаживанием сотрудничества с Каракасом, пишет РИА Новости.

«США и Венесуэла отлично работают вместе. <...> В связи с этим сотрудничеством я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак», – написал Трамп.

По его словам, венесуэльские власти начали освобождать большое количество политзаключенных и ведут работу с США по вопросам нефтегазовой инфраструктуры. О планах освободить значительное число задержанных накануне сообщил и спикер парламента Венесуэлы Хорхе Родригес, назвав это односторонним жестом ради мира.

Напомним, что в ночь на 3 января США провели военную операцию против Венесуэлы. Трамп заявил о масштабных ударах по Каракасу и о захвате президента Николаса Мадуро с супругой, которые, по его словам, сейчас находятся в следственном изоляторе в Бруклине.