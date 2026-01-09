НОВОСТИОбщество

"Как пляж". В Сочи на курорте Красная Поляна трассы переполнены туристами

При стоимости отдыха до полумиллиона рублей отдыхающим приходится делить склоны с сотнями других людей

09 января 2026, 22:30, ИА Амител

Толпа туристов в Красной Поляне / Фото: соцсети
Толпа туристов в Красной Поляне / Фото: соцсети

Горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи оказался переполнен отдыхающими в разгар сезона. На склонах отмечается такая высокая плотность людей, что ситуацию сравнивают с переполненным летним пляжем, пишет "Барнаул 22".

Популярность направления привела к тому, что туристы, заплатившие за путевку на двоих до полумиллиона рублей, вынуждены делить трассы с сотнями других лыжников и сноубордистов. Это создает не только дискомфорт, но и повышает риски безопасности на склонах.

Для многих отдыхающих ожидание комфортного катания сталкивается с реальностью переполненных склонов, что влияет на качество предоставляемых услуг.

Туризм

Комментарии 6

Avatar Picture
Коррупция и произвол

22:51:51 09-01-2026

Чем больше в РФ бедных и нищих, тем больше преступников и коррупционеров с роскошной и сытой жизнью. И наоборот. Вот бы их фото в полицию и прокуратуру с заносом в базы данных деклараций о доходе и откуда он поступил, пофамильно!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:38:42 10-01-2026

А там что, нет vip ski-pas?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:36:22 10-01-2026

Гость (00:38:42 10-01-2026) А там что, нет vip ski-pas?... Чем он вам поможет? Ну поднялись вы без очереди, а спускаться в одну очередь))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:02 10-01-2026

Ну вот кто мы после этого?

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:27:51 10-01-2026

на Манжероке в сто раз лучше - и стоимость и место и трассы, зачем все туда едут в толкотню и тесноту!!!

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:18 11-01-2026

Гость (18:27:51 10-01-2026) на Манжероке в сто раз лучше - и стоимость и место и трассы,...
А дома на печке вообще зашибись!

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров