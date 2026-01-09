"Как пляж". В Сочи на курорте Красная Поляна трассы переполнены туристами

При стоимости отдыха до полумиллиона рублей отдыхающим приходится делить склоны с сотнями других людей

09 января 2026, 22:30, ИА Амител

Толпа туристов в Красной Поляне / Фото: соцсети

Горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи оказался переполнен отдыхающими в разгар сезона. На склонах отмечается такая высокая плотность людей, что ситуацию сравнивают с переполненным летним пляжем, пишет "Барнаул 22".

Популярность направления привела к тому, что туристы, заплатившие за путевку на двоих до полумиллиона рублей, вынуждены делить трассы с сотнями других лыжников и сноубордистов. Это создает не только дискомфорт, но и повышает риски безопасности на склонах.

Для многих отдыхающих ожидание комфортного катания сталкивается с реальностью переполненных склонов, что влияет на качество предоставляемых услуг.