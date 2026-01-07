Режиссер "Чебурашки" рассказал, что будет с тем, кто гребет миллиарды в третьей части

Ура! Ура! Ура!

07 января 2026, 17:35, ИА Амител

Кадр из фильма "Чебурашка"

Режиссер Дмитрий Дьяченко анонсировал продолжение самой кассовой франшизы последних лет. В интервью РИА Новости он рассказал, что в фильме "Чебурашка 3", премьера которого запланирована на 2027 год, зрителей ждет важное нововведение – у главного героя появится семья.

По словам Дьяченко, третья часть станет еще более эмоциональной и насыщенной юмором.

«Это будет еще веселее и душевнее, потому что мы увидим семью Чебурашки. Там будет несколько персонажей, каждый со своим характером. По сути, это Чебурашка в пятой степени – семья из пяти героев», – отметил режиссер.

Фильм "Чебурашка 2", вышедший в прокат 1 января, уверенно удерживает лидерство в кинотеатрах. Уже на второй день проката картина преодолела отметку в 1 млрд рублей, а к вечеру 6 января сборы превысили 3,4 млрд рублей. Таким образом, фильм обошел прежнего лидера года – "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Общая аудитория продолжения превысила шесть миллионов зрителей.

По данным портала kinobusiness.com, "Чебурашка 2" занял третье место в международном прокатном чарте, уступив лишь зарубежным блокбастерам "Аватар: Пламя и пепел" и "Зверополис 2".

Министр культуры России Ольга Любимова ранее называла картину одной из ключевых премьер новогоднего кинопроката. Сам Дмитрий Дьяченко подчеркивает, что главная тема франшизы остается неизменной – семья, отношения между родителями и детьми, тепло и забота о близких.

Напомним, первую часть "Чебурашки" режиссер выпустил 1 января 2023 года. Фильм стал самым кассовым в истории российского проката, собрав более 7 млрд рублей в России и странах СНГ.