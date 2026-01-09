В Алтайский край нагрянет резкое потепление до +2 градусов
Основной проблемой станет усиливающийся ветер до 18 м/с
09 января 2026, 13:00, ИА Амител
На фоне морозной и ветреной погоды Алтайский край ожидает неожиданное потепление. Согласно прогнозу синоптиков, уже завтра, 10 января, в некоторых районах региона температура может подняться выше нулевой отметки.
В ночь на 10 января морозы в крае ослабнут до -10…-15, а на востоке – до -20. Но главный сюрприз ждет жителей днем. Воздух прогреется до -3…-8 градусов, а в предгорных районах столбики термометров локально могут показать до +2. Это станет самым заметным потеплением за последние недели.
Однако придет оно не в одиночку. Синоптики предупреждают о снеге и метели в отдельных районах, а также о сильном западном ветре с порывами до 18 м/с, что создаст условия для поземки.
В Барнауле температурные качели также будут ощутимы. После морозной ночи (-13…-15) и небольшого снега день обещает стать значительно мягче – около -3…-5 градусов, хотя и с сильным ветром.
Уже к 11 января погода начнет стабилизироваться. Ночные морозы вернутся, а дневная температура в крае снова установится в диапазоне -3…-8 градусов, но уже преимущественно без осадков. В столице края 11 января днем ожидается -6…-8.
13:11:22 09-01-2026
С 14-го до 22-го морозы ниже 40...
19:59:04 09-01-2026
Гость (13:11:22 09-01-2026) С 14-го до 22-го морозы ниже 40...... где
08:42:37 10-01-2026
Элен без ребят (19:59:04 09-01-2026) где...
В Якутии
18:44:52 10-01-2026
Гость (13:11:22 09-01-2026) С 14-го до 22-го морозы ниже 40...... крещение же