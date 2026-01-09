В Алтайский край нагрянет резкое потепление до +2 градусов

Основной проблемой станет усиливающийся ветер до 18 м/с

09 января 2026, 13:00, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

На фоне морозной и ветреной погоды Алтайский край ожидает неожиданное потепление. Согласно прогнозу синоптиков, уже завтра, 10 января, в некоторых районах региона температура может подняться выше нулевой отметки.

В ночь на 10 января морозы в крае ослабнут до -10…-15, а на востоке – до -20. Но главный сюрприз ждет жителей днем. Воздух прогреется до -3…-8 градусов, а в предгорных районах столбики термометров локально могут показать до +2. Это станет самым заметным потеплением за последние недели.

Однако придет оно не в одиночку. Синоптики предупреждают о снеге и метели в отдельных районах, а также о сильном западном ветре с порывами до 18 м/с, что создаст условия для поземки.

В Барнауле температурные качели также будут ощутимы. После морозной ночи (-13…-15) и небольшого снега день обещает стать значительно мягче – около -3…-5 градусов, хотя и с сильным ветром.

Уже к 11 января погода начнет стабилизироваться. Ночные морозы вернутся, а дневная температура в крае снова установится в диапазоне -3…-8 градусов, но уже преимущественно без осадков. В столице края 11 января днем ожидается -6…-8.