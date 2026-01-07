Куда можно улететь из Барнаула прямым рейсом в 2026 году по дешевым билетам?
Шесть вариантов!
07 января 2026, 17:00, ИА Амител
Барнаульский аэропорт зимой / Фото: amic.ru
В аэропорту Барнаула в 2026 году продолжится субсидирование шести авианаправлений. Это означает, что улететь в эти российские города можно будет по более дешевым билетам. Рассказываем, куда именно.
Итак, в какие города действуют субсидированные рейсы?
- Барнаул – Казань (авиакомпания "Северный Ветер" – два раза в неделю);
- Барнаул – Новосибирск (авиакомпания "Сибирь" – ежедневно);
- Барнаул – Сургут (авиакомпания "ЮТэйр" – один раз в неделю);
- Барнаул – Екатеринбург (авиакомпания "Ред Вингс" – три раза в неделю);
- Барнаул – Улан-Удэ (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю);
- Барнаул – Чита (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю).
Объем бюджетных средств, выделенных на субсидирование авиарейсов в следующем году, составит 100 млн рублей.
А в какие города вообще можно улететь из Барнаула?
В настоящее время из аэропорта Барнаула выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Красноярск, Читу и Улан-Удэ.
