Куда можно улететь из Барнаула прямым рейсом в 2026 году по дешевым билетам?

Шесть вариантов!

07 января 2026, 17:00, ИА Амител

Барнаульский аэропорт зимой / Фото: amic.ru

В аэропорту Барнаула в 2026 году продолжится субсидирование шести авианаправлений. Это означает, что улететь в эти российские города можно будет по более дешевым билетам. Рассказываем, куда именно.

Итак, в какие города действуют субсидированные рейсы?

Барнаул – Казань (авиакомпания "Северный Ветер" – два раза в неделю);

Барнаул – Новосибирск (авиакомпания "Сибирь" – ежедневно);

Барнаул – Сургут (авиакомпания "ЮТэйр" – один раз в неделю);

Барнаул – Екатеринбург (авиакомпания "Ред Вингс" – три раза в неделю);

Барнаул – Улан-Удэ (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю);

Барнаул – Чита (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю).

Объем бюджетных средств, выделенных на субсидирование авиарейсов в следующем году, составит 100 млн рублей.

А в какие города вообще можно улететь из Барнаула?

В настоящее время из аэропорта Барнаула выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Красноярск, Читу и Улан-Удэ.