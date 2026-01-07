НОВОСТИТранспорт

Куда можно улететь из Барнаула прямым рейсом в 2026 году по дешевым билетам?

Шесть вариантов!

07 января 2026, 17:00, ИА Амител

Барнаульский аэропорт зимой / Фото: amic.ru
Барнаульский аэропорт зимой / Фото: amic.ru

В аэропорту Барнаула в 2026 году продолжится субсидирование шести авианаправлений. Это означает, что улететь в эти российские города можно будет по более дешевым билетам. Рассказываем, куда именно.

Итак, в какие города действуют субсидированные рейсы?

  • Барнаул – Казань (авиакомпания "Северный Ветер" – два раза в неделю);
  • Барнаул – Новосибирск (авиакомпания "Сибирь" – ежедневно);
  • Барнаул – Сургут (авиакомпания "ЮТэйр" – один раз в неделю);
  • Барнаул – Екатеринбург (авиакомпания "Ред Вингс" – три раза в неделю);
  • Барнаул – Улан-Удэ (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю);
  • Барнаул – Чита (авиакомпания "Ред Вингс" – два раза в неделю).

Объем бюджетных средств, выделенных на субсидирование авиарейсов в следующем году, составит 100 млн рублей.

А в какие города вообще можно улететь из Барнаула?

В настоящее время из аэропорта Барнаула выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Красноярск, Читу и Улан-Удэ.

Самолет в аэропорту Барнаула / Фото: amic.ru

Комментарии 27

Avatar Picture
Гость

17:07:41 07-01-2026

Куда может будет улететь из международного порта Барнаула?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:56 07-01-2026

Навсегда ?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:35 07-01-2026

От себя не убежишь

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:27:46 07-01-2026

ну чё народ, погнали на

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:11:55 07-01-2026

А дешевле если ты депутат. Тогда за счет зарплат людей, которые пашут за прожиточный минимум или за полтора. Максимум за два.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:57:02 07-01-2026

гость (20:11:55 07-01-2026) А дешевле если ты депутат. Тогда за счет зарплат людей, кот... А это тут к чему.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:41:00 08-01-2026

гость (20:11:55 07-01-2026) А дешевле если ты депутат. Тогда за счет зарплат людей, кот... завидуй молча.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:03:38 07-01-2026

гость (20:11:55 07-01-2026) А дешевле если ты депутат. Тогда за счет зарплат людей, кот...
...открыт закрытый порт Владивосток

  -31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:52 08-01-2026

гость (21:03:38 07-01-2026) ...открыт закрытый порт Владивосток... "...Париж открыт, но мне туда не надо.."

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Читатель

22:42:23 07-01-2026

Схема такая: едим в Новосибирск часов 5, затем туда- куда надо. Это не быстро , но дешевле.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

03:53:16 08-01-2026

Читатель (22:42:23 07-01-2026) Схема такая: едим в Новосибирск часов 5, затем туда- куда на... А можно не только есть, но и пить. А можно и на ЖД транспорте в те же города. Это не быстро, но дешевле.

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Путешественник.

09:20:56 08-01-2026

Читатель (22:42:23 07-01-2026) Схема такая: едим в Новосибирск часов 5, затем туда- куда на... Дешевле и проще улететь из Барнаула в Новосиб. а оттуда дальше. Да и по времени меньше.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:46:20 07-01-2026

А лет 10 назад можно было из Барнаула в Урумчи (Китай) на самолете раз в неделю слетать. Из Нововсибирска 5 раз в неделю туда же. А сейчас ни из Барнаула ни из Новосибирска туда не летает самолет. Зачем тогда говорить, что все теснее мы дружим с Китаем?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:14:04 08-01-2026

Гость (22:46:20 07-01-2026) А лет 10 назад можно было из Барнаула в Урумчи (Китай) на са... Раньше и из Бийска можно было улететь...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:47:25 07-01-2026

А в Горный на выходные?

  -23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:05:45 08-01-2026

Почему нет рейса до Горно-Алтайска?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:14:39 08-01-2026

Гость (01:05:45 08-01-2026) Почему нет рейса до Горно-Алтайска? ... Еще про регулярные рейсы в отдаленные районы типа Солонешенского вспомни...

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сияние

20:27:26 08-01-2026

Гость (05:14:39 08-01-2026) Еще про регулярные рейсы в отдаленные районы типа Солонешенс... А раньше из бывшего кукурузного аэропорта Карлушка можно было улететь не только в Солонешеное, в Кош Агач, Усть - Коксу и Чемал

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:05:39 08-01-2026

Гость (01:05:45 08-01-2026) Почему нет рейса до Горно-Алтайска? ... Из Германии в Горный сразу летят.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:32 08-01-2026

Гость (01:05:45 08-01-2026) Почему нет рейса до Горно-Алтайска? ... Есть автобус. Да и в Горный на автомобиле едут, чтобы добираться дальше, чем до Чемала. А есть ещё экономическая целесообразность - кроме как летом в пятницу туда, в воскресенье обратно этот рейс нужен?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:55 08-01-2026

Гость (01:05:45 08-01-2026) Почему нет рейса до Горно-Алтайска? ... Вы со соим бюджетом там не интересны

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
-

08:36:35 08-01-2026

Когда будет рейс до Мульты? Министыр транспорта, алле.

  -22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:02 08-01-2026

Зачем дотировать рейсы при капитализме?
В райцентры автобусы реже ходят, но никто не собирается субсидировать

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Любовь

13:57:50 08-01-2026

Никуда,от слова совсем,московские пенионеры летают в Сочи по субсидированным билетам....

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:36 08-01-2026

куда-то потеплее бы, чем Сургут и Чита

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:55 09-01-2026

«Куда можно улететь из Барнаула прямым рейсом в 2026 году по дешевым билетам?» - к Гудвину

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Роман

13:14:41 10-01-2026

Куда никуда блин сделали бы прямой рейс Барнаул Баку

  0 Нравится
Ответить
