Блогер BadComedian назвал причины рекордных сборов "Чебурашки 2"

Кинокритик объяснил успех фильма новогодними традициями, отсутствием конкуренции и любовью к персонажу

09 января 2026, 15:35, ИА Амител

Кадр из кинофильма "Чебурашка"

Фильм "Чебурашка 2", собравший за время проката более 4 миллиардов рублей и ставший одним из самых кассовых в истории российского кинематографа, продолжает удерживать лидерство в новогоднем бокс-офисе. Секрет такого успеха в беседе с aif.ru раскрыл известный кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian).

По мнению эксперта, на высокие сборы повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, новогодние праздники и сложившаяся традиция семейного похода в кино, когда на большом экране практически нет западных фильмов, а из отечественных – только несколько сказок ("Буратино", "Простоквашино" и сам "Чебурашка").

«Все в новогодние праздники хотят интересно провести досуг, поэтому идут в кино», – отметил Баженов.

Во-вторых, сыграла роль и любовь к самому персонажу нескольких поколений зрителей, подкрепленная успехом первой части и мощной франшизой.

«Сейчас в кинотеатры ведут детей люди, которые росли на этих мультиках», – пояснил критик.

Также Баженов указал на грамотную ценовую политику кинотеатров, особенно в первые дни проката. Он уверен, что даже при наличии западной конкуренции "Чебурашка" все равно был бы в лидерах, а в текущих условиях эта картина доминирует.

Критик прогнозирует, что сборы второй части будут держаться долго, как и у ее предшественника, благодаря искренней зрительской любви и мощной производственной поддержке.