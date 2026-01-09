Блогер BadComedian назвал причины рекордных сборов "Чебурашки 2"
Кинокритик объяснил успех фильма новогодними традициями, отсутствием конкуренции и любовью к персонажу
09 января 2026, 15:35, ИА Амител
Фильм "Чебурашка 2", собравший за время проката более 4 миллиардов рублей и ставший одним из самых кассовых в истории российского кинематографа, продолжает удерживать лидерство в новогоднем бокс-офисе. Секрет такого успеха в беседе с aif.ru раскрыл известный кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian).
По мнению эксперта, на высокие сборы повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, новогодние праздники и сложившаяся традиция семейного похода в кино, когда на большом экране практически нет западных фильмов, а из отечественных – только несколько сказок ("Буратино", "Простоквашино" и сам "Чебурашка").
«Все в новогодние праздники хотят интересно провести досуг, поэтому идут в кино», – отметил Баженов.
Во-вторых, сыграла роль и любовь к самому персонажу нескольких поколений зрителей, подкрепленная успехом первой части и мощной франшизой.
«Сейчас в кинотеатры ведут детей люди, которые росли на этих мультиках», – пояснил критик.
Также Баженов указал на грамотную ценовую политику кинотеатров, особенно в первые дни проката. Он уверен, что даже при наличии западной конкуренции "Чебурашка" все равно был бы в лидерах, а в текущих условиях эта картина доминирует.
Критик прогнозирует, что сборы второй части будут держаться долго, как и у ее предшественника, благодаря искренней зрительской любви и мощной производственной поддержке.
17:16:19 09-01-2026
как это нет конкуренции?. два отечественных блобастера в нагрузку к Чебурашке.. а то, что западных фильмов не было, не думаю, что, если бы они были, это существенно бы повлияли на сборы Чебурашки..
21:39:09 09-01-2026
Действительно, сравнивать глубокую режиссуру и масштабные компьютерные эффекты Чебурашки с никому не интересным бледным на фоне отечественных шедевров третьим Аватаром Кэмерона... Выбор очевиден
07:55:15 10-01-2026
Гость (21:39:09 09-01-2026) Действительно, сравнивать глубокую режиссуру и масштабны... шел 10-й день каникул... неизвестный всё грустил на коврике, что ему аватара 3-го не подвезли... Жалко бедняжку...
23:06:55 09-01-2026
Надоело всё коричневое и фиолетовое!
Хочется нормального, нового, русского!
10:34:19 10-01-2026
Аватар? А про что они, я так и не понял. Про художества Роджера Дина? Тогда ладно...
18:44:24 10-01-2026
если бы Аватар выпустили, то чебурашка этот пошлый и страшный издох через 2 дня проката