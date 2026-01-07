Жителей Алтайского края приглашают принять участие в престижном конкурсе красоты

Организатором выступает модельное агентство Татьяны Жилиной

07 января 2026, 15:00, ИА Амител

Конкурс красоты Татьяны Жилиной / Фото предоставлено Татьяной Жилиной

Международное модельное агентство Татьяны Жилиной объявило кастинг на главный конкурс красоты "Миссис Барнаул 2026". Это ежегодный краевой фестиваль моды, красоты, грации и стиля.

По словам организаторов, проект не просто раскрывает таланты участниц, но и позволяет им окунуться в фейерверк праздничной суеты и познакомиться с интересными людьми.

«Для того чтобы стать участницей конкурса красоты "Миссис Барнаул 2026", не обязательно быть профессиональной моделью и обладать какими-то навыками, мы всему вас обучим во время подготовки конкурса», – говорится в приглашении на кастинг.

Организаторы приглашают к участию всех девушек, мам, жен, домохозяек, бизнес-леди Алтайского края. Для участников сделают специальные мастер-классы по красоте, уроки дефиле, хореографии, а также фотосессии.

Узнать информацию подробно и записаться на кастинг можно в группе агентства во "ВКонтакте".

Ранее, 13 декабря, в банкет-холле "Времена года" состоялся финал ежегодного конкурса красоты "Королева красоты Сибири 2025" и "Мистер Сибири 2025". Организатором выступило известное модельное агентство Татьяны Жилиной. В итоге "Мистером Сибири" стал Трезор Лиган – уроженец Бенина.