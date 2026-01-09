В Барнауле водитель потребовал плату за небольшую сумку и запер ребенка в автобусе
Он выпустил ребенка только после того, как деньги за багаж были внесены
09 января 2026, 09:00, ИА Амител
В Барнауле произошел конфликт в общественном транспорте, который закончился тем, что водитель автобуса закрыл дверь перед несовершеннолетней пассажиркой. Инцидент произошел 6 января в автобусе маршрута № 144, следующего из аэропорта, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам пассажирки, она вместе с дочерью, уставшая после задержанного рейса из Москвы, села в автобус с небольшим багажом размером 50×38 см, который находился между ними. При выходе они показали водителю две оплаченные поездки, однако он потребовал дополнительную плату за ручную кладь.
«Я бы заплатила, если бы мой багаж перевозился за плату в багажном отделении или занял свободное место для сидения», – поясняет женщина в своем обращении.
Конфликт обострился, когда пассажирка вышла из автобуса с багажом. По ее словам, водитель, продолжая требовать оплату, закрыл дверь перед ее дочерью и выпустил ребенка только после того, как деньги за багаж были внесены. Женщина осталась на улице одна с вещами. Она считает действия водителя грубым нарушением и требует привлечь его к ответственности и вернуть незаконно полученные средства.
В обращении подчеркивается, что провоз подобного багажа, не занимающего отдельного места, должен быть бесплатным.
09:04:05 09-01-2026
Вентилятор не выдерживает уже
13:42:00 09-01-2026
Гость (09:04:05 09-01-2026) Вентилятор не выдерживает уже... Не говори, "Радио 7 холмов" работает во всю ...
09:14:02 09-01-2026
Лишнее подтверждение тому, какой "высокий" интеллект у водил. Образование 5 классов,5 лет отсидки и радио "Шансон".
20:28:43 09-01-2026
Гость (09:14:02 09-01-2026) Лишнее подтверждение тому, какой "высокий" интеллект у водил... Какой там интеллект - они это слово или не знают, или напишут с тремя ошибками.
09:18:46 09-01-2026
Очережная модама которой все должны. Сама спровоцировала конфликт, а теперь обвиняет водителя.
09:30:52 09-01-2026
Беспредел. Фактически девочка оказалась заложницей
09:57:41 09-01-2026
Заметил интересную вещь т.к сам иногда езжу в газелях. Мне ещё ни разу не ответили дерзко по поводу наличия терминала, наличия размена и т.д.
Вот бывает едешь сидит там такой положенец, если подходит женщина или бабушка. А как только подхожу я как-то сразу мягче, даже движения становятся.
Один раз даже терминал появился которого не было остановок 10 для этого.
Слышал кто-нибудь историю , чтоб водитель закрыл 100 килограммового мужика запер или послал куда-то?
Все эти истории с агрессией либо про детей либо про женщин
11:07:19 09-01-2026
Гость (09:57:41 09-01-2026) Заметил интересную вещь т.к сам иногда езжу в газелях. Мне е... Мужик 100 кг в эту повозку #144 не влезет. Я вот с трудом влезаю со своими габаритами, поэтому ещё и платить там мимо кассы нет желания, жду троллейбуса. Эти недоавтобусы - уродство какое-то для карликов и гномиков созданы. Унижение для человека.
10:30:23 09-01-2026
Говорит, Трампу можно, а я что хуже что ли
10:38:20 09-01-2026
В наше время такого не было!!! 😎🧐😋
11:31:46 09-01-2026
Вот мадаме делать нечего и здоровье железное, чтоб из пальца высасывать проблему, да ещё писать про это. Я бы молча заплатила и пошла с хорошим настроением. Нищеброды только и знают жаловаться
12:04:50 09-01-2026
Позорище властям города Барнаула за отсутствие нормального автобусного сообщения города с аэропортом!!!
12:39:57 09-01-2026
обращении подчеркивается, что провоз подобного багажа, не занимающего отдельного места, должен быть бесплатным. ----- это что то новенькое! Она на ходу это придумала?) Не хватало еще, чтобы они в газелях на сиденья свои грязные сумки складывали.
12:56:59 09-01-2026
По-моему есть простое решение: в кабину водителя видеокамеру и видеорегистратор. Периодически транспортный отдел или ГАИ отсматривают записи рандомно. Я думаю порядок будет. А не захотят работать так "водилы" , пусть в грузчики идут. Делать они больше ничего не умеют.
14:34:55 09-01-2026
Что то слабо понял,а что гражданка не в курсе что у нас есть правоохранительные органы и насильное удержание несовершеннолетнего это уже статья УК и для этого достаточно набрать 02 и сообщить номер машинки преступника или этой гражданке скучно и она просто решила попиариться
14:47:58 09-01-2026
У водителя эффект Долиной Трампа.
20:27:27 09-01-2026
Олег (14:47:58 09-01-2026) У водителя эффект Долиной Трампа.... У водителя не эффект, а дефект - недоразвиты обе доли головного мозга. И когда-нибудь ему этот дефект поправят, засунув башку в баранку. Одному водятелу накостыляли и отправили к прабабушкам - другие, видимо, бессмертные. Для сведения из Правил перевозки - "Бесплатно можно провозить с собой ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают 120 см, одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску".
16:17:16 09-01-2026
У меня сумка для ноутбука больше, чем 50х38. Что, теперь будут требовать дополнительную плату?
Вообще-то вроде есть в правилах перевозки указание на габариты, там даже лыжи можно перевозить, только в чехле. А здесь одна сумка, тем более, что вещи 2х пассажиров и куплены два билета, То есть каждой принадлежит груз размером 25х38 см.
20:48:33 09-01-2026
Гость (16:17:16 09-01-2026) У меня сумка для ноутбука больше, чем 50х38. Что, теперь бу... Сумка, я так понимаю, не плоский лист бумаги, она имеет ещё и третий размер. Может там полтора метра чемодан был.
22:27:39 09-01-2026
пассажир имеет право ... провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают 120 см, одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску
если третий размер не больше 120-50-38 = 32 то водила не прав, иначе таки да... :)
00:12:12 10-01-2026
Любой предмет в нашем пространстве имеет третий размер, а картины можно возить бесплатно даже в обрамлении