В Барнауле водитель потребовал плату за небольшую сумку и запер ребенка в автобусе

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле произошел конфликт в общественном транспорте, который закончился тем, что водитель автобуса закрыл дверь перед несовершеннолетней пассажиркой. Инцидент произошел 6 января в автобусе маршрута № 144, следующего из аэропорта, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам пассажирки, она вместе с дочерью, уставшая после задержанного рейса из Москвы, села в автобус с небольшим багажом размером 50×38 см, который находился между ними. При выходе они показали водителю две оплаченные поездки, однако он потребовал дополнительную плату за ручную кладь.

«Я бы заплатила, если бы мой багаж перевозился за плату в багажном отделении или занял свободное место для сидения», – поясняет женщина в своем обращении.

Конфликт обострился, когда пассажирка вышла из автобуса с багажом. По ее словам, водитель, продолжая требовать оплату, закрыл дверь перед ее дочерью и выпустил ребенка только после того, как деньги за багаж были внесены. Женщина осталась на улице одна с вещами. Она считает действия водителя грубым нарушением и требует привлечь его к ответственности и вернуть незаконно полученные средства.

В обращении подчеркивается, что провоз подобного багажа, не занимающего отдельного места, должен быть бесплатным.