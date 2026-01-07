"Рождественский турнир" по шахматам прошел на Алтае

Ура! Ура! Ура!

07 января 2026, 16:25, ИА Амител

Турнир по шахматам / Фото: Федерация шахмат Алтайского края

6 января, в канун Рождества, в Бийском отделении Краевого шахматного клуба состоялся традиционный блиц-турнир. В соревнованиях приняли участие 25 шахматистов. Соревнования прошли по швейцарской системе в девять туров с контролем времени пять минут плюс три секунды на ход, сообщает федерация шахмат региона.

Интрига сохранялась до самого конца. Победу одержал Шавкатбек Ниёзов, который на протяжении турнира держался вблизи лидеров, а решающий рывок сделал в заключительной части соревнований. Он выиграл четыре последние партии и набрал семь очков из девяти возможных, что позволило ему выйти на чистое первое место.

Перед последним туром лидировал Андрей Арбузов, однако в сложной позиции в партии с Василиссой Белоконь он не уследил за временем и проиграл по флагу. Несмотря на это, Арбузов занял второе место с результатом 6,5 очка. Столько же набрали Василисса Белоконь и Владимир Куприн. Белоконь стала победительницей в зачете среди школьников, а Куприн замкнул тройку призеров в общем зачете.

В школьном зачете второе место занял Артемий Мишин, который в последнем туре одержал победу над Антоном Батуевым. Третьей стала прошлогодняя победительница турнира Полина Пупкова.

Среди ветеранов лучшим результатом отметился Николай Горчаков – 5,5 очка. По пять очков набрали Савелий Иванов и Виктор Косяков.