В Сибири женщину нашли на улице с ножевыми ранениями

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда

09 января 2026, 17:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Искитиме 34-летняя женщина, работавшая кассиром в супермаркете, скончалась в больнице после того, как ее нашли на улице с порезами. Инцидент произошел 2 января в микрорайоне Индустриальный, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам очевидцев, женщина в обеденное время зашла в магазин за продуктами, а позже ее обнаружили на улице с ножевыми ранениями. Ее госпитализировали, но спасти не удалось – 4 января она умерла.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

Однако, по информации источника "КП-Новосибирск", по предварительной версии смерть женщины может не носить криминального характера, что требует тщательной проверки всех обстоятельств.