В Сибири женщину нашли на улице с ножевыми ранениями
Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда
09 января 2026, 17:00, ИА Амител
В Искитиме 34-летняя женщина, работавшая кассиром в супермаркете, скончалась в больнице после того, как ее нашли на улице с порезами. Инцидент произошел 2 января в микрорайоне Индустриальный, сообщает "КП-Новосибирск".
По словам очевидцев, женщина в обеденное время зашла в магазин за продуктами, а позже ее обнаружили на улице с ножевыми ранениями. Ее госпитализировали, но спасти не удалось – 4 января она умерла.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.
Однако, по информации источника "КП-Новосибирск", по предварительной версии смерть женщины может не носить криминального характера, что требует тщательной проверки всех обстоятельств.
11:34:54 10-01-2026
"по предварительной версии смерть женщины может не носить криминального характера" - просто чистила картошку и упала на нож, и так 9 раз.
18:41:10 10-01-2026
Иванна (11:34:54 10-01-2026) "по предварительной версии смерть женщины может не носить кр... само-кончина, по собственному желанию типа
10:47:25 11-01-2026
Еще одна догавкалась?