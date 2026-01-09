В Сибири женщину нашли на улице с ножевыми ранениями

НОВОСТИПроисшествия

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда

09 января 2026, 17:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Искитиме 34-летняя женщина, работавшая кассиром в супермаркете, скончалась в больнице после того, как ее нашли на улице с порезами. Инцидент произошел 2 января в микрорайоне Индустриальный, сообщает "КП-Новосибирск".

По словам очевидцев, женщина в обеденное время зашла в магазин за продуктами, а позже ее обнаружили на улице с ножевыми ранениями. Ее госпитализировали, но спасти не удалось – 4 января она умерла.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Материалы переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.

Однако, по информации источника "КП-Новосибирск", по предварительной версии смерть женщины может не носить криминального характера, что требует тщательной проверки всех обстоятельств. 

Комментарии 3

Avatar Picture
Иванна

11:34:54 10-01-2026

"по предварительной версии смерть женщины может не носить криминального характера" - просто чистила картошку и упала на нож, и так 9 раз.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:10 10-01-2026

Иванна (11:34:54 10-01-2026) "по предварительной версии смерть женщины может не носить кр... само-кончина, по собственному желанию типа

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:25 11-01-2026

Еще одна догавкалась?

  -1 Нравится
Ответить
