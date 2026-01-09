Более полумиллиона жителей Белгородской области остались без света после удара ВСУ
По данным властей региона, в результате повреждения инфраструктуры также почти 550 тысяч человек лишились тепла, а около 200 тысяч — водоснабжения
09 января 2026, 14:00, ИА Амител
В результате ракетного удара по объекту инфраструктуры в Белгородской области сотни тысяч человек остались без коммунальных услуг. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждения привели к масштабным отключениям.
По его данным, опубликованным "Газетой.ru", после обстрела без электричества остались более 550 тысяч жителей области. Почти такое же количество людей – около 550 тысяч – лишились отопления, а водоснабжения – около 200 тысяч человек.
Точный характер поврежденного объекта не уточняется.
«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В настоящее время на месте работают аварийные и восстановительные бригады для ликвидации последствий удара.
15:24:00 09-01-2026
Через 3 дня там надолго установится -10 .. -15. Пожелаем чтобы коммунальщики успели восстановить.