Более полумиллиона жителей Белгородской области остались без света после удара ВСУ

По данным властей региона, в результате повреждения инфраструктуры также почти 550 тысяч человек лишились тепла, а около 200 тысяч — водоснабжения

09 января 2026, 14:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В результате ракетного удара по объекту инфраструктуры в Белгородской области сотни тысяч человек остались без коммунальных услуг. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждения привели к масштабным отключениям.

По его данным, опубликованным "Газетой.ru", после обстрела без электричества остались более 550 тысяч жителей области. Почти такое же количество людей – около 550 тысяч – лишились отопления, а водоснабжения – около 200 тысяч человек.

Точный характер поврежденного объекта не уточняется.

«Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте работают аварийные и восстановительные бригады для ликвидации последствий удара.