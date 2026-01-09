Врач рассказала, как уколы для похудения могут помочь снизить дозу гормонов щитовидки

Препараты типа оземпика замедляют опорожнение желудка, что улучшает всасывание левотироксина, а снижение веса напрямую влияет на необходимую дозировку

09 января 2026, 19:00, ИА Амител

Препарат / Ученые / Лекарства / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Препараты для снижения веса, такие как оземпик, могут повлиять на лечение гипотиреоза – дефицита гормонов щитовидной железы. Как рассказала "Газете.ru" врач-эндокринолог Юлия Атаманова, на фоне их приема возможна коррекция дозы заместительной гормональной терапии.

Специалист объяснила два ключевых механизма этого эффекта. Во-первых, лекарства для похудения замедляют опорожнение желудка, что способствует лучшему всасыванию гормональных препаратов (левотироксина). Во-вторых, поскольку необходимая дозировка напрямую зависит от массы тела пациента, снижение веса может стать объективной причиной для ее пересмотра.

«Некоторые исследования предполагают прямое положительное воздействие на центр головного мозга, где вырабатывается тиреотропный гормон, который регулирует активность щитовидной железы», – добавила Атаманова.

Врач сделала важное предупреждение: пациентам, которые принимают и гормональные препараты, и средства для снижения веса, необходимо чаще контролировать функцию щитовидной железы под наблюдением эндокринолога. Это позволит своевременно и безопасно скорректировать дозу левотироксина в соответствии с изменяющимися потребностями организма.