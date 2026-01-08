Названы регионы с зарплатой более 100 тысяч рублей
Возглавляют рейтинг регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока
08 января 2026, 07:00, ИА Амител
По информации РИА Новости, раскрыты российские регионы, где средний уровень оплаты труда превышает отметку в 100 тысяч рублей.
Лидерами по уровню доходов стали жители Чукотского автономного округа – 209,4 тысячи рублей, Магаданской области – 179,7 тысячи и столицы, Москвы – 173,7 тысячи. Данные регионы оставались в топе и годом ранее, однако Магаданская область и Москва поменялись местами в рейтинге.
В первую пятерку регионов с наиболее высокими зарплатами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 168,2 тысячи рублей и Камчатский край – 165 тысяч рублей.
Завершают первую десятку: Сахалинская область – 142,6 тысячи рублей, Ненецкий автономный округ – 138,2 тысячи рублей, Республика Саха (Якутия) – 137,8 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – 125 тысяч рублей и Мурманская область – 122,8 тысячи рублей.
Кроме того, зарплатами, превышающими 100 тысяч рублей, могут похвастаться жители Санкт-Петербурга – 122,2 тысячи рублей, а также Московской области – 119,7 тысячи рублей.
В текущем рейтинге появились два новых региона: Красноярский край – 104,9 тысячи рублей и Забайкальский край – 100,9 тысячи рублей.
после 12 января будет хвалебная статья как стремительно выросла средняя зп в Алтайском крае за счет премий чиновникам
Кто-то ест мясо, кто-то капусту, а вместе все едят голубцы.
Иванна (12:00:14 08-01-2026) Кто-то ест мясо, кто-то капусту, а вместе все едят голубцы.... А козлы и должны есть капусту
хищник (22:42:29 08-01-2026) А козлы и должны есть капусту... - у козлов, видать, много капусты
Европа?
"Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 168,2 тысячи рублей и Камчатский край – 165 тысяч рублей."========== В девяностые годы там на гос. предприятиях получал белую зарплату в эквиваленте 2,5-3.5 тысячи долларов, пока у руководителей были остатки совести. Таких строительных предприятий было три, куда принимали по рекомендации. Сейчас там таких зарплат нет.
Посмотрите на декларации по недвижимости чиновников и депутатов, там всегда жизнь НЕ только на зарплату, я в шоке, если честно. У них и квартир полно, и машины, а зарплата не соответствует покупкам!
А с 2025 г. Все декларации засекречены...
Откуда такие дворцы в нищем крае?
В интернете запрос декларация и фио. И видишь 270 кв. Метров квартира у тётки из Администрации. И 1000 тысяча кв. м. Жилья у депутата...!!!
А у уборщицы нищей сколько? Да на улице они живут, в мороз -37с.
1 кв. Метр квартир стоит от 190 000 рублей, плюс, ипотека под 23% , плюс, тело кредита за 4 года на 100% увеличивается, дорожает.
Чем больше наглых, тем больше нищих.