Названы регионы с зарплатой более 100 тысяч рублей

Возглавляют рейтинг регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока

08 января 2026, 07:00, ИА Амител

По информации РИА Новости, раскрыты российские регионы, где средний уровень оплаты труда превышает отметку в 100 тысяч рублей.

Лидерами по уровню доходов стали жители Чукотского автономного округа – 209,4 тысячи рублей, Магаданской области – 179,7 тысячи и столицы, Москвы – 173,7 тысячи. Данные регионы оставались в топе и годом ранее, однако Магаданская область и Москва поменялись местами в рейтинге.

В первую пятерку регионов с наиболее высокими зарплатами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 168,2 тысячи рублей и Камчатский край – 165 тысяч рублей.

Завершают первую десятку: Сахалинская область – 142,6 тысячи рублей, Ненецкий автономный округ – 138,2 тысячи рублей, Республика Саха (Якутия) – 137,8 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – 125 тысяч рублей и Мурманская область – 122,8 тысячи рублей.

Кроме того, зарплатами, превышающими 100 тысяч рублей, могут похвастаться жители Санкт-Петербурга – 122,2 тысячи рублей, а также Московской области – 119,7 тысячи рублей.

В текущем рейтинге появились два новых региона: Красноярский край – 104,9 тысячи рублей и Забайкальский край – 100,9 тысячи рублей.