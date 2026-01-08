НОВОСТИЭкономика

Названы регионы с зарплатой более 100 тысяч рублей

Возглавляют рейтинг регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока

08 января 2026, 07:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

По информации РИА Новости, раскрыты российские регионы, где средний уровень оплаты труда превышает отметку в 100 тысяч рублей.

Лидерами по уровню доходов стали жители Чукотского автономного округа – 209,4 тысячи рублей, Магаданской области – 179,7 тысячи и столицы, Москвы – 173,7 тысячи. Данные регионы оставались в топе и годом ранее, однако Магаданская область и Москва поменялись местами в рейтинге.

В первую пятерку регионов с наиболее высокими зарплатами также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 168,2 тысячи рублей и Камчатский край – 165 тысяч рублей.

Завершают первую десятку: Сахалинская область – 142,6 тысячи рублей, Ненецкий автономный округ – 138,2 тысячи рублей, Республика Саха (Якутия) – 137,8 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – 125 тысяч рублей и Мурманская область – 122,8 тысячи рублей.

Кроме того, зарплатами, превышающими 100 тысяч рублей, могут похвастаться жители Санкт-Петербурга – 122,2 тысячи рублей, а также Московской области – 119,7 тысячи рублей.

В текущем рейтинге появились два новых региона: Красноярский край – 104,9 тысячи рублей и Забайкальский край – 100,9 тысячи рублей.

Комментарии 7

Гость

11:25:23 08-01-2026

после 12 января будет хвалебная статья как стремительно выросла средняя зп в Алтайском крае за счет премий чиновникам

Иванна

12:00:14 08-01-2026

Кто-то ест мясо, кто-то капусту, а вместе все едят голубцы.

хищник

22:42:29 08-01-2026

Иванна (12:00:14 08-01-2026) Кто-то ест мясо, кто-то капусту, а вместе все едят голубцы.... А козлы и должны есть капусту

Гость

07:27:12 09-01-2026

хищник (22:42:29 08-01-2026) А козлы и должны есть капусту... - у козлов, видать, много капусты

Гость

07:21:38 09-01-2026

Европа?

Гость

07:40:32 09-01-2026

"Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 168,2 тысячи рублей и Камчатский край – 165 тысяч рублей."========== В девяностые годы там на гос. предприятиях получал белую зарплату в эквиваленте 2,5-3.5 тысячи долларов, пока у руководителей были остатки совести. Таких строительных предприятий было три, куда принимали по рекомендации. Сейчас там таких зарплат нет.

Гость

01:55:04 10-01-2026

Посмотрите на декларации по недвижимости чиновников и депутатов, там всегда жизнь НЕ только на зарплату, я в шоке, если честно. У них и квартир полно, и машины, а зарплата не соответствует покупкам!

А с 2025 г. Все декларации засекречены...
Откуда такие дворцы в нищем крае?

В интернете запрос декларация и фио. И видишь 270 кв. Метров квартира у тётки из Администрации. И 1000 тысяча кв. м. Жилья у депутата...!!!

А у уборщицы нищей сколько? Да на улице они живут, в мороз -37с.

1 кв. Метр квартир стоит от 190 000 рублей, плюс, ипотека под 23% , плюс, тело кредита за 4 года на 100% увеличивается, дорожает.

Чем больше наглых, тем больше нищих.

