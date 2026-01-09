Такой день. Фильм о барнаульском маньяке и грядущее потепление на Алтае

О главных событиях региона за 9 января

09 января 2026, 23:00, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле произошел конфликт в общественном транспорте, который закончился тем, что водитель автобуса закрыл дверь перед несовершеннолетней пассажиркой. По словам женщины, она вместе с дочерью села в автобус с небольшим багажом, который находился между ними. Однако водитель потребовал дополнительную плату за ручную кладь. Конфликт обострился, когда пассажирка вышла из автобуса, а водитель, продолжая требовать оплату, закрыл дверь перед ее дочерью и выпустил ребенка только после оплаты за багаж.

На фоне морозной и ветреной погоды Алтайский край ожидает неожиданное потепление. Согласно прогнозу синоптиков, уже 10 января в некоторых районах региона температура может подняться выше нулевой отметки.

На медиаплатформе "МВД Медиа" опубликован документальный фильм, посвященный громкому уголовному делу. Лента подробно рассказывает о расследовании преступлений так называемого "барнаульского маньяка", державшего в страхе регион более двадцати лет.