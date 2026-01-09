Улицы Барнаула чистят от снега 90 единиц техники и более 100 рабочих

9 января коммунальные службы расчищают тротуары и проезжие части, обрабатывают их реагентами и вывозят сугробы

09 января 2026, 15:00, ИА Амител

Чистка улиц Барнаула от снега / Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Утром 9 января в Барнауле развернулась масштабная работа по уборке снега. На городские улицы вышли 90 единиц спецтехники и 115 дорожных рабочих, сообщила администрация краевой столицы.

Основные усилия коммунальщиков сосредоточены на:

очистке тротуаров от снега на улицах Власихинской, Юрина, Ускова, Сизова, проспекте Калинина и других;

противогололедной обработке проезжих частей и пешеходных зон на Северо-Западной, Челюскинцев, Фомина, Красноармейском проспекте;

вывозе снега с улиц Попова, Солнечной Поляны, Энтузиастов, проспектов Ленина и Красноармейского, Змеиногорского тракта.

Работы также ведутся в пригородных поселках Гоньба, Березовка и Докучаево. Основная задача – обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов после снегопадов.