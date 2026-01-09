Улицы Барнаула чистят от снега 90 единиц техники и более 100 рабочих
9 января коммунальные службы расчищают тротуары и проезжие части, обрабатывают их реагентами и вывозят сугробы
09 января 2026, 15:00, ИА Амител
Утром 9 января в Барнауле развернулась масштабная работа по уборке снега. На городские улицы вышли 90 единиц спецтехники и 115 дорожных рабочих, сообщила администрация краевой столицы.
Основные усилия коммунальщиков сосредоточены на:
-
очистке тротуаров от снега на улицах Власихинской, Юрина, Ускова, Сизова, проспекте Калинина и других;
-
противогололедной обработке проезжих частей и пешеходных зон на Северо-Западной, Челюскинцев, Фомина, Красноармейском проспекте;
-
вывозе снега с улиц Попова, Солнечной Поляны, Энтузиастов, проспектов Ленина и Красноармейского, Змеиногорского тракта.
Работы также ведутся в пригородных поселках Гоньба, Березовка и Докучаево. Основная задача – обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов после снегопадов.
15:43:49 09-01-2026
Остановки, пожалуйста, посыпайте чем - нибудь антигололедным.
16:22:33 09-01-2026
Гость (15:43:49 09-01-2026) Остановки, пожалуйста, посыпайте чем - нибудь антигололедным... Да, лучше посыпать песком. Грязь отмоется, а химреагенты могут испортить обувь навсегда. Не говоря уж о том, что на лапах домашних питомцев образовываются язвы после выгула.
16:56:47 09-01-2026
100 рабочих)) так чисто символически по человеку на 3,2 км площади Барнаула
17:27:15 09-01-2026
Гость (16:56:47 09-01-2026) 100 рабочих)) так чисто символически по человеку на 3,2 км п... Так же как и мифическая техника. В лучшем случае всё С дороги на обочину сгребать будут. Зато потом в новостях скажут как обычно что за зиму вывезли миллиарды тонн снега
09:12:11 10-01-2026
Гость (17:27:15 09-01-2026) Так же как и мифическая техника. В лучшем случае всё С дорог... Грех не поживится.
21:18:22 09-01-2026
Геолокацию всех юнитов в лайв режиме можно?
02:43:00 10-01-2026
Вранье полное, бессовестное, для обеспечение типа деятельности служб города. Хотел жалобу отправить, не смог, сайт так настроили, что не возможно это сделать. Любая улица !!! Проходит грейдер или трактор, засыпая тротуар или парковку с машинами снегом на высоты до колен!!! Это называется чисткой. Выбирайтесь как хотите, мы типа дорогу почистили. Я рекомендую всем, фотографировать такие случаи, вызывать технику из районного центра, чтоб откопали машину, потом подавать в суд, за все время простоя.
08:07:55 10-01-2026
Ден (02:43:00 10-01-2026) Вранье полное, бессовестное, для обеспечение типа деятельнос...
Верно!!! Обратной связи с администрациями на всех уровнях нет в крае. Хотя закон об обращениях граждан предписывает наладить обратную связь. Сайты так настраивают, что невозможно отправить обращение. Комментарии в соцсетях отключают, убрали негативные смайлики, оставили только позитивные. живет власть в изоляции от людей сама по себе, в своей придуманной реальности.
09:14:20 10-01-2026
Ден (02:43:00 10-01-2026) Вранье полное, бессовестное, для обеспечение типа деятельнос... Гость, ты чё живешь в Пиндосии или в Европах? Это Россия!
07:34:06 10-01-2026
ул.Нахимова и проезд Пограничный не было техники, а конкур кто-то выиграл, проезд заужен так что люди вынуждены по сугробам передвигаться и к заборам прижиматься