В Госдуме хотят привлечь к ответственности курьеров за доставку алкоголя
Это коснется тех, кто осознанно участвует в доставке
09 января 2026, 10:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы готовят законодательные изменения, которые позволят привлекать к ответственности курьеров за доставку алкоголя, продажа которого дистанционно запрещена. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе первого зампреда комитета по контролю Дмитрия Гусева.
«Сегодня курьеров часто пытаются представить случайными людьми, которые "просто передали пакет". Но когда человек знает, что везет алкоголь, запрещенный к дистанционной продаже, он становится участником незаконной схемы», – заявил Гусев.
Поправки предусматривают изменения в Уголовный кодекс и КоАП, которые позволят квалифицировать действия курьеров как осознанное участие в незаконном обороте алкоголя. Сейчас организаторы нелегальных продаж часто избегают наказания, так как курьеры формально не считаются стороной сделки.
Парламентарий подчеркнул, что инициатива направлена не против рядовых работников, а против организованных схем, которые подрывают госрегулирование рынка и создают угрозу для здоровья граждан.
«Если мы хотим навести порядок, ответственность должны нести не только те, кто зарабатывает на теневых продажах, но и те, кто сознательно помогает им доводить этот товар до потребителя», – добавил Гусев.
10:28:14 09-01-2026
А сша не хотят?
11:57:02 09-01-2026
Гость (10:28:14 09-01-2026) А сша не хотят?... Хотелка не отросла соответствующих размеров. Хватает только на холопов...
11:49:01 09-01-2026
Дурак ты, Гусев! Ой, дурак!
12:16:28 09-01-2026
Не о том плачет депутат. Всё будет платформенное и никаких депутатов не будет. Будет одна сплошная платформа.
17:48:29 09-01-2026
Какой бы бред ни придумывали депутаты, алкоголь это продукт, с какой стати его нельзя доставлять и зачем запрещать торговлю дистанционно? Лучше бы проверили чем торгуют. В магазинах асссортимен вин, водки, коньяка, пива огромный, полки до потолка, а в бутылках по любой цане часто пойло. И в тех магазинах , которые принадлежат хоть кому, и хоть депутатам, и хоть ментам, и хоть чиновникам . Или потому и не проверяют? А то нашли крайних-курьеры! О как, они виноваты, что люди пить хотят. Так и без них пили. И будут. А так хоть иеньше на улицах пьяных будет, а главное, за руль меньше лезть будут, чтобы за бутылкой съездить.
23:49:27 09-01-2026
А какая дистанционная продажа, если курьер сам покупает алкоголь и привозит клиенту? Услуга "купим привезем". Как собрались это запрещать и на каких основаниях?
16:34:01 10-01-2026
Бабье поганое все такое поддерживает. Хотя сами бухают покруче мужиков, а потом циркуль свой на 160 градусов разворачивают!