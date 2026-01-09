В Госдуме хотят привлечь к ответственности курьеров за доставку алкоголя

Это коснется тех, кто осознанно участвует в доставке

09 января 2026, 10:00, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Депутаты Госдумы готовят законодательные изменения, которые позволят привлекать к ответственности курьеров за доставку алкоголя, продажа которого дистанционно запрещена. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе первого зампреда комитета по контролю Дмитрия Гусева.

«Сегодня курьеров часто пытаются представить случайными людьми, которые "просто передали пакет". Но когда человек знает, что везет алкоголь, запрещенный к дистанционной продаже, он становится участником незаконной схемы», – заявил Гусев.

Поправки предусматривают изменения в Уголовный кодекс и КоАП, которые позволят квалифицировать действия курьеров как осознанное участие в незаконном обороте алкоголя. Сейчас организаторы нелегальных продаж часто избегают наказания, так как курьеры формально не считаются стороной сделки.

Парламентарий подчеркнул, что инициатива направлена не против рядовых работников, а против организованных схем, которые подрывают госрегулирование рынка и создают угрозу для здоровья граждан.