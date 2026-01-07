Школьнику из Новосибирска, борющемуся с онкозаболеванием, установили протез плеча

Руслан Синютин три с половиной года борется со страшной болезнью

07 января 2026, 14:00, ИА Амител

Руслан пережил десять операций из-за остеосаркомы / Фото предоставлено Виталием Синютиным

Школьнику из Новосибирска Руслану Синютину, уже три с половиной года борющемуся с тяжелой формой онкозаболевания, установили протез, который поможет ему вернуться к прежней жизни. Историю подростка рассказало издание "КП-Новосибирск".

Обычная жизнь до болезни

Еще три с половиной года назад Руслан Синютин жил жизнью обычного подростка. Он учился в школе в поселке Мочище под Новосибирском, занимался айкидо, посещал театральную студию и киношколу, строил планы и ничем не отличался от своих сверстников. Осенью 2022 года Руслана начали беспокоить боли в правой руке. Он не придал этому значения, решив, что это временно. Однако в октябре во время кувырка на перемене подросток "сломал" плечо. После месяца в гипсе выяснилось, что плечо сильно увеличено, а рентген показал патологический перелом – признак серьезного заболевания.

Страшный диагноз

Биопсия подтвердила диагноз – остеосаркома, злокачественная опухоль костной ткани. Лечение началось с химиотерапии в Новосибирске, а затем Руслана направили в московский НМИЦ детской онкологии имени Дмитрия Рогачева. Там ему провели сложнейшую операцию: пораженные кости плеча и лопатки удалили и установили титановый протез. Сложнейшее хирургическое вмешательство длилось более пяти часов.

«Хирурги удалили мне пораженные кости в правом плече и в лопатке. Вместо них установили титановый протез. Ремиссия продлилась месяц, но остеосаркома вернулась. Уже в Новосибирске продолжились курсы химиотерапии, следующие два с половиной года я ложился в больницу, месяц проводил там и всего несколько недель – дома», – рассказал "КП-Новосибирск" Руслан.

После долгого лечения школьник снова вышел в ремиссию, но заболевание вернулось во второй раз. Его снова прооперировали, на этот раз – левое плечо, там удалили часть мышц.

Новое испытание

В 2025 году болезнь вновь дала о себе знать: сильные боли в спине привели к выявлению опухоли в позвоночнике. В московском центре рентгенорадиологии Руслану провели курс лучевой терапии, который помог разрушить новообразование и снять болевой синдром. Однако лечение продолжается, и семье приходится собирать средства на сопутствующие расходы.

Несмотря на тяжелые испытания, Руслан сохранил подвижность рук, хотя поднять их выше уровня груди он уже не может. Особенно пострадала правая рука, где было проведено наибольшее количество операций.

Юмор сделал сильнее

Сейчас 17-летний Руслан старается помогать другим детям, которые лечатся от рака. Он выступает перед ними со стихами, юмористическими номерами и театральными сценками. Подросток мечтает продолжить обучение в театральной студии, попробовать себя в стендапе и впервые в жизни увидеть море.

По словам Руслана, именно юмор помог ему справляться со страхом и болью и стал источником внутренней силы в борьбе с тяжелой болезнью.