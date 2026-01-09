В России увеличили штрафы за навязывание платных допуслуг потребителям

Чаще всего с такой практикой сталкиваются при покупке билетов, в банках и медучреждениях

С 9 января 2026 года в России вступил в силу закон о значительном увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных платных товаров и услуг. Поправки в КоАП направлены на борьбу с участившимися случаями недобросовестных практик, особенно в сфере авиа- и железнодорожных перевозок, банковского обслуживания и медицины, сообщает РИА Новости.

Согласно изменениям, размер административных штрафов по статье 14.8 КоАП РФ теперь составляет:

для должностных лиц – до 150 тысяч рублей;

для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, число выявляемых нарушений стремительно росло: с 782 случаев в 2022 году до 4132 в 2024-м. Законодательный запрет на навязывание допуслуг был установлен в апреле 2025 года, а теперь ужесточена ответственность за его нарушение.

«Необходимо сделать все, чтобы оградить людей от излишних, ненужных трат», – подчеркнул Володин.

Также с 1 января вступили в силу нормы, ужесточающие требования к рекламе услуг по банкротству физических лиц. Такая реклама теперь не должна содержать гарантий списания долгов и обязана информировать о негативных последствиях процедуры.