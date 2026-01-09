В России увеличили штрафы за навязывание платных допуслуг потребителям
Чаще всего с такой практикой сталкиваются при покупке билетов, в банках и медучреждениях
С 9 января 2026 года в России вступил в силу закон о значительном увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных платных товаров и услуг. Поправки в КоАП направлены на борьбу с участившимися случаями недобросовестных практик, особенно в сфере авиа- и железнодорожных перевозок, банковского обслуживания и медицины, сообщает РИА Новости.
Согласно изменениям, размер административных штрафов по статье 14.8 КоАП РФ теперь составляет:
для должностных лиц – до 150 тысяч рублей;
для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, число выявляемых нарушений стремительно росло: с 782 случаев в 2022 году до 4132 в 2024-м. Законодательный запрет на навязывание допуслуг был установлен в апреле 2025 года, а теперь ужесточена ответственность за его нарушение.
«Необходимо сделать все, чтобы оградить людей от излишних, ненужных трат», – подчеркнул Володин.
Также с 1 января вступили в силу нормы, ужесточающие требования к рекламе услуг по банкротству физических лиц. Такая реклама теперь не должна содержать гарантий списания долгов и обязана информировать о негативных последствиях процедуры.
21:35:37 09-01-2026
Лучше расскажите как наши дорогие депутаты приняли изменения в Закон о защите прав потребителей (500-ФЗ), которые вступят в силу с февраля, и как это скажется в итоге на покупателях
22:19:48 09-01-2026
Кредит под проценты - вот доп. Услуга от монополии Центробанка, раньше никто в кредит не брал товары, максимальный процент по ипотеке был 1%, а сейчас полная стоимость кредита со страховкой - 55%-65% годовых, плюс, тело кредита, итого, 160% годовых к возврату! У тех, кто на нуле или в минусе... Это грабёж....
08:20:59 10-01-2026
Включение в тарифные планы мобильных операторов пакетов SMS и неработающего Интернета...
11:39:01 10-01-2026
Инструменты доказывания обозначьте, а так, как обычно, не действующая хрень, имитирующая бурную деятельность и толк от существования авторов
14:46:58 10-01-2026
а нотариусов тоже это наказание касается?
19:12:17 10-01-2026
депутаты приняли изменения в Закон о защите прав потребителей (500-ФЗ), которые вступят в силу с февраля
Ага, почитали. И когда совсем вытеснят по-драконовски мелкий бизнес, попутно уничтожив середнячков в угоду монополистам-дружкам, раздавателям плюшек, т.е.. кошелькам чиновников и депутатов, то защиту потребителя отменят. Купил технику, которая сломалась на второй день? Сам виноват-зачем купил? Возврат? А по закону нет возврата, вот, депутаты вчерась приняли. Юриста надо? А 20 косариков и вы сможете на него только посмотреть. Ну и т.д. Странное у нас государство...Чем народу хуже, тем государству лучше. И разрастается оно как опухоль, уже слуг народа девать некуда.
10:34:02 11-01-2026
Сберу запретят рекламу своих дурацких услуг? Наконец-то! А то придешь в банк, а оператор тарахтит об этих "выгодных условиях" не переставая!