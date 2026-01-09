"Заработай на инвестициях". Объявление обернулось для жительницы Алтая потерей 20 тысяч

Полиция возбудила уголовное дело

09 января 2026, 13:31, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В Краснощековском районе Алтайского края возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Пострадавшей стала 21-летняя местная жительница, которая лишилась своих сбережений, поверив в легкий заработок через инвестиции, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Девушка наткнулась в одном из мессенджеров на объявление, предлагавшее выгодное вложение денег. Она перешла по ссылке, вступила в диалог с неизвестным и перевела ему 20 тысяч рублей из личных накоплений. Когда обещанная прибыль не появилась, она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Правоохранители напоминают о необходимости проявлять максимальную осторожность при онлайн-инвестировании: детально изучать предложения, консультироваться со специалистами и ни в коем случае не переводить деньги на непроверенные счета и платформы.