ДК и библиотеки. Какие объекты культуры отремонтировали на Алтае в 2025 году
На это потратили сотни миллионов рублей
07 января 2026, 13:30, ИА Амител
В 2025 году в Алтайском крае завершился масштабный ремонт культурных объектов. С помощью средств федерального, краевого и местного бюджетов обновили более 60 объектов культуры, среди которых библиотеки, дома культуры, школы искусств и музеи. Рассказываем о ключевых проектах, какие именно дома культуры и библиотеки после реконструкции и ремонта открыли в 2025 году.
Национальный проект "Семья"
В рамках нацпроекта в 2025 году обновлена модельная библиотека в Егорьевском районе, на ремонт которой было выделено около 15 миллионов рублей. Также завершен капитальный ремонт детской школы искусств в Косихе. В Тальменском районе капитально отремонтирован Дом культуры. На его ремонт было направлено 15 миллионов рублей.
Краевая адресная инвестиционная программа
На краевые средства в 2025 году обновлено несколько значимых объектов. Завершилась реставрация военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея в Барнауле. В здании будут открыты несколько залов, посвященных Великой Отечественной войне, локальным войнам и СВО, а также сменные выставки. Общая стоимость работ составила более 300 миллионов рублей. Заработает учреждение в 2026-м.
Также завершены работы по капитальному ремонту зрительного зала Дома культуры в селе Тогул, на эти цели из краевого бюджета было выделено 42,5 миллиона рублей. В селе Озерки Тальменского района завершен ремонт Дома культуры, который обошелся в 30 миллионов рублей.
Ремонт и реконструкция ДК в районах
В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" прошла реконструкция районного Дома культуры в Кулунде. На эти цели направили 232 миллиона рублей, а капитальный ремонт здания Многофункционального культурного центра в селе Целинном обошелся в 200 миллионов рублей. Центр включает в себя ДК, библиотеку, музей и спортивные объекты, где проходят культурные и спортивные мероприятия.
Местные инициативы
Кроме того, в рамках программы поддержки местных инициатив реализовали 43 проекта по ремонту домов культуры в районах края. Эти масштабные работы помогают значительно улучшить культурную инфраструктуру региона и делают культуру более доступной для жителей Алтайского края.
13:39:01 07-01-2026
Художественный музей?
15:04:04 07-01-2026
И традиционный вопрос: А когда музей построят?
16:34:50 08-01-2026
ВКл. (15:04:04 07-01-2026) И традиционный вопрос: А когда музей построят?... традиционный ответ- завтра! тебе он нужен?
15:19:54 07-01-2026
На ремонт ДК в Кулунде площадью примерно 2 000 кв.м. выделили 232 м. р. Сколько стоит ДК? Если барнаульский ТВК "Республика" общей площадью 44 000 кв.м. из которых 28 000 арендопригодных. Был продан в 2024 году за 403 миллиона р.
22:46:11 07-01-2026
выделенные деньги на ремонт инфраструктуры культуры - ни о чем. Мало выделяется, как и на школьную инфраструктуру.
12:51:06 11-01-2026
Это замечательно! Только надо больше средств, чтобы доступные очаги культуры стали привлекательным и комфортными.