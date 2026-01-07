ДК и библиотеки. Какие объекты культуры отремонтировали на Алтае в 2025 году

На это потратили сотни миллионов рублей

07 января 2026, 13:30, ИА Амител

Микрофон на сцене / Фото: создано в нейросети

В 2025 году в Алтайском крае завершился масштабный ремонт культурных объектов. С помощью средств федерального, краевого и местного бюджетов обновили более 60 объектов культуры, среди которых библиотеки, дома культуры, школы искусств и музеи. Рассказываем о ключевых проектах, какие именно дома культуры и библиотеки после реконструкции и ремонта открыли в 2025 году.

Национальный проект "Семья"

В рамках нацпроекта в 2025 году обновлена модельная библиотека в Егорьевском районе, на ремонт которой было выделено около 15 миллионов рублей. Также завершен капитальный ремонт детской школы искусств в Косихе. В Тальменском районе капитально отремонтирован Дом культуры. На его ремонт было направлено 15 миллионов рублей.

Краевая адресная инвестиционная программа

На краевые средства в 2025 году обновлено несколько значимых объектов. Завершилась реставрация военно-исторического отдела Алтайского краеведческого музея в Барнауле. В здании будут открыты несколько залов, посвященных Великой Отечественной войне, локальным войнам и СВО, а также сменные выставки. Общая стоимость работ составила более 300 миллионов рублей. Заработает учреждение в 2026-м.

Также завершены работы по капитальному ремонту зрительного зала Дома культуры в селе Тогул, на эти цели из краевого бюджета было выделено 42,5 миллиона рублей. В селе Озерки Тальменского района завершен ремонт Дома культуры, который обошелся в 30 миллионов рублей.

Ремонт и реконструкция ДК в районах

В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" прошла реконструкция районного Дома культуры в Кулунде. На эти цели направили 232 миллиона рублей, а капитальный ремонт здания Многофункционального культурного центра в селе Целинном обошелся в 200 миллионов рублей. Центр включает в себя ДК, библиотеку, музей и спортивные объекты, где проходят культурные и спортивные мероприятия.

Местные инициативы

Кроме того, в рамках программы поддержки местных инициатив реализовали 43 проекта по ремонту домов культуры в районах края. Эти масштабные работы помогают значительно улучшить культурную инфраструктуру региона и делают культуру более доступной для жителей Алтайского края.