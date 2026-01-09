Профайлер оценил, стал ли знаменитый танец Мадуро реальной причиной для его задержания
Эксперт считает, что пародия на Трампа могла стать не стратегической причиной, а "спусковым крючком" для уже подготовленной операции
09 января 2026, 17:10, ИА Амител
Врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что пародия Николаса Мадуро на его знаменитый танец стала поводом для захвата венесуэльского лидера. В беседе с aif.ru эксперт разделил реальные мотивы операции и публичную риторику.
По мнению Панкратова, танец вряд ли мог быть стратегической причиной масштабной силовой акции. Подготовка такой операции – разведка, переброска сил, создание легенды – ведется заранее. Однако публичное высмеивание могло стать тем самым "психологическим спусковым крючком", который перевел план из режима ожидания в действие.
«Для внутренней политики США подобные нарративы работают как демонстрация силы характера: лидер не терпит насмешек, отвечает жестко и мгновенно, а значит, достоин уважения своей электоральной базы», – пояснил эксперт.
Танец Мадуро стал не юридической причиной, а удобным медийным поводом – понятным массовой аудитории объяснением, которое Трамп использовал после успешной операции для укрепления своего имиджа решительного лидера.
17:25:10 09-01-2026
Мадуро - вы чё совсем того!?! При чем здесь танец!?! при чем его умение водить автобус!
Идёт планомерное уничтожение Социалистических режимов!!! Идёт борьба с Коммунистическими идеями!!!
Не даром же Трамп совсем недавно объявлял неделю против Коммунизма!?!...
Коммунизма уже и в помине нет!!! А он объявляет неделю против...!?
А потому что весь капиталистический запад боится Возвращения Социализма-Коммунизма!!!!!!!!
Они не бояться Китая, они не бояться России, Кубы, Венесуэлы...
Они до смерти перепуганы Социализмом-Коммунизмом!!!!!!!!
19:38:32 09-01-2026
"Они до смерти перепуганы Социализмом-Коммунизмом!!!!!!!!"============== Это пугало огородное, кто его боится? Оно обкакалось в свое время.
23:15:04 09-01-2026
Гость (19:38:32 09-01-2026) "Они до смерти перепуганы Социализмом-Коммунизмом!!!!!!!!"==... Вас нищебродов Социализм-Коммунизм не напугает... Не переживайте!..
Он до смерти пугает тех у кого миллиарды!...
Это же не вы...? :-)
Вы как раз и есть Социализм!!!
Живёте на социальные пособия... От государства... А ещё притвитесь этому...!?
Совсем критическое мышление отрафировалось!?
08:41:30 10-01-2026
Гость (23:15:04 09-01-2026) Вас нищебродов Социализм-Коммунизм не напугает... Не пережив...
Дед, успокойся. Я то долбанет удар апоплексический.
20:10:48 09-01-2026
все профайлеры жулики.
11:15:57 10-01-2026
Трамп имеет тяжелую психическую патологию. Любой психиатр обнаружит в его поведении массу психиатрических диагнозов. Такие люди опасны. Время сейчас такое - странами управляют практически безумцы.