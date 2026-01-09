Профайлер оценил, стал ли знаменитый танец Мадуро реальной причиной для его задержания

Эксперт считает, что пародия на Трампа могла стать не стратегической причиной, а "спусковым крючком" для уже подготовленной операции

09 января 2026, 17:10, ИА Амител

Танец Николаса Мадуро / Фото: скриншот из соцсетей

Врач-психотерапевт и профайлер Руслан Панкратов прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что пародия Николаса Мадуро на его знаменитый танец стала поводом для захвата венесуэльского лидера. В беседе с aif.ru эксперт разделил реальные мотивы операции и публичную риторику.

По мнению Панкратова, танец вряд ли мог быть стратегической причиной масштабной силовой акции. Подготовка такой операции – разведка, переброска сил, создание легенды – ведется заранее. Однако публичное высмеивание могло стать тем самым "психологическим спусковым крючком", который перевел план из режима ожидания в действие.

«Для внутренней политики США подобные нарративы работают как демонстрация силы характера: лидер не терпит насмешек, отвечает жестко и мгновенно, а значит, достоин уважения своей электоральной базы», – пояснил эксперт.

Танец Мадуро стал не юридической причиной, а удобным медийным поводом – понятным массовой аудитории объяснением, которое Трамп использовал после успешной операции для укрепления своего имиджа решительного лидера.