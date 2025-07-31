"Пою с рождения". Как девочка из алтайского села стала московской оперной певицей

Валентина Гофер покорила большую сцену, в ее репертуаре уже 30 ролей

31 июля 2025, 11:00, ИА Амител

В алтайском селе Усть-Калманка жила-была девочка. Она много пела и мечтала о покорении большой сцены. А теперь большая сцена стала ее вторым домом. Она исполняет партии в "Евгении Онегине", "Кармен", "Пиковой даме". Это все про Валентину Гофер, ведущую солистку Московского музыкального театра "Геликон-опера". Сегодня она – гостья "Переговорки", а точнее это "Переговорка" отправилась в гости к оперной певице.

Кто в "Переговорке"?



Валентина Гофер ­­­– ведущая солистка театра "Геликон-опера". Родилась в селе Усть-Калманка Алтайского края, в 2008 году поступила в Новосибирскую государственную консерваторию имени М.И. Глинки в класс народной артистки РСФСР З.З. Диденко. С 2010 года совершенствовала вокальное мастерство в Академии хорового искусства имени В.С. Попова в классе профессора С.Г. Нестеренко.



В составе Хора Академии хорового искусства и как солистка гастролировала в городах России, Франции, Германии и Швейцарии. Сотрудничала с Российским Национальным оркестром (РНО) под управлением Михаила Плетнёва. С 2015 года – солистка "Геликон-опера". В ее репертуаре 30 партий: Ольга ("Евгений Онегин" П.И. Чайковского), Кармен ("Кармен" Ж. Бизе), Рамиро ("Мнимая садовница" В.А. Моцарт), Софья ("Чаадский" А. Маноцкова), Дуняша ("Царская невеста" Н.А. Римский-Корсаков), Гувернантка ("Пиковая дама" П.И. Чайковский), Лаура ("Иоланта" П.И. Чайковского) и другие.



В 2023 году Валентина стала номинантом VIII Национальной оперной премии "Онегин" в категории "Лучшая роль второго плана" за роль Лолы в опере П. Масканьи "Сельская честь".

02:00 "У нас вся жизнь для того, чтобы мы добивались чего-то большего". Валентина о том, как важно ставить перед собой цели и действительно к ним идти, несмотря на преграды.

02:40 "Как родилась, так и пою". О том, как маленькая Валя пела всегда и везде, а еще сама сочиняла музыку и слова. А как иначе, когда у тебя вся семья поет.

03:53 "Давай, девочка, попробуем". О роли сельских и не только педагогов в становлении большой артистки.

06:01 "Я с детства была обезьяной". Валентина Гофер рассказывает, как стала оперной певицей, хотя начинала с эстрадного жанра. А еще здесь будет о лени, первом кумире и неслучайных случайностях.

08:14 "Ой, как светит месяц ясный". Валентина поет отрывок из оперы "Черевички", всего у нее 30 ролей.

09:15 "Самое главное – сон". О том, что можно, а чего нельзя оперным певцам.

10:02 "Это все ерунда!". Многие думают, что все исполнители оперы – крупные люди. Нет, дело совсем не в формах, а дыхании. А вот то, что голос звучит лучше, когда певица становится мамой, это правда.

11:50 "К этому надо вырасти". Валентина Гофер поет меццо-сопрано, это более крепкое, густое и редкое сопрано, которое и "созревает" позднее.

12:50 "Ты постоянно себе доказываешь". Супруг Валентины Родион – артист Большого театра. Они друг друга всегда поддерживают, но вместе пока не выступали.

14:38 "Люди соскучились по настоящему". Однажды Валентина, Родион и две их дочери записали для детского сада видео с патриотической песней, которое набрало 2 млн просмотров.

17:18 "Это мой дом". У Валентины были приглашение выступать за границей. Но она говорит, что не смогла бы надолго покинуть Россию, которую очень любит. И особенно любит Алтай, где отдыхает душой и телом, когда получается приехать.

18:00 Знакомьтесь, старшая дочь Валентины – Паулина. Она тоже уже поет. Однажды выступала на шоу Павла Воли.

20:20 "Аншлаг полный". О том, как публика сейчас принимает оперу.

21:30 Опера – любовь, но еще Валентина поет и попсу и джаз. А вот сами послушайте.

22:18 "Возраст и сила голоса пока не позволяют". Роли, о которых мечтает певица.

23:30 "Я всегда радуюсь". Что Валентина думает об артистах, которые плохо поют.

24:15 "У меня есть лестница наверх". О перспективах, родителях и ангелах-хранителях.