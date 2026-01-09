"Идем по кругу". Очередное повышение тарифов ЖКХ возвращает страну на 12 лет назад
Федеральная власть не может найти способы решения коммунальных проблем, а регионам просто не хватает денег
09 января 2026, 08:00, ИА Амител
Уже в первый день нового, 2026 года правительство преподнесло дорогим россиянам "подарочек" – повышение жилищно-коммунальных тарифов, правда, всего на 1,7% для всех регионов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 25 ноября.
Почему коммунальные расценки поднимутся уже в январе, есть ли у власти способы решить наболевшие проблемы отрасли, чем будет отличаться российское ЖКХ от советского – в материале amic.ru.
Повышение "для разминки"
Впрочем, новогодний рост стоимости услуг ЖКХ станет только разбегом – второй за год подъем расценок запланирован на 1 октября, когда состоятся парламентские выборы. Судя по всему, высокопоставленные чиновники хотят избежать в предвыборный период критики партии власти, которой нужно обеспечить высокий процент голосов. А когда бюллетени будут подсчитаны, избирательные урны опечатаны, можно будет, что называется, "рвануть по полной".
Самое значительное осеннее повышение тарифов произойдет в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%), Тюменской области (17,2%), Северной Осетии (16,3%), Коми (15,3%). Жители Алтайского края могут считать, что сравнительно легко отделались – "коммуналка" подскочит на 10%, даже ведомая Андреем Турчаком, бывшим секретарем генсовета партии власти, Республика Алтай получила больший рост – на 11,7%.
В 2026 году повышение тарифов ЖКХ будет происходить в два этапа, что выбивается из сложившейся в последние годы практики, когда индексация, как правило, проводилась один раз в год, замечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
«Причина такого решения носит, в первую очередь, технический и макроэкономический характер. С 1 января 2026 года запланировано небольшое, общефедеральное повышение, которое связано не столько с классической индексацией по инфляции, сколько с изменением базовых параметров экономики, включая рост налоговой нагрузки и корректировку обязательных издержек ресурсоснабжающих организаций», – рассказал он amic.ru.
По словам собеседника, такой шаг позволит синхронизировать тарифы с новыми фискальными условиями с самого начала года, не накапливая разрыв между фактическими затратами и регулируемыми доходами отрасли.
Впрочем, второй этап повышения, намеченный на осень 2026 года, будет основным и традиционно осуществится с учетом региональной специфики, продолжает Ярослав Кабаков:
«Берется в расчет состояние коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ, уровня износа сетей и финансовых возможностей субъектов Федерации. Именно поэтому правительство пошло на разделение индексации на два шага, а не на одно более резкое повышение в середине года, как это происходило раньше».
Повышение чувствительности
Стоит отметить, что осенью в Алтайском крае на весьма чувствительные для жителей региона 11,6% поднимется стоимость отопления, о чем сообщил в начале декабря на пресс-конференции гендиректор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов. По его словам, окончательное решение будут принимать регулирующие органы ближе к началу октября.
Лузанов признал, что действующий в настоящее время в Барнауле тариф (стоимость 1 Гкал составляет 3218 рублей) выше, чем в крупных мегаполисах СФО. Он объяснил это не тем, что барнаульцы богаче жителей других сибирских столиц, а численностью населения и плотностью застройки. Глава компании заодно возложил часть ответственности на УК, не всегда обеспечивающие своевременную передачу показаний, задержка которых даже на один день может обойтись плательщику ростом суммы на 3%.
С точки зрения содержания предстоящий рост тарифов в целом является типовым для отрасли, но имеет несколько отличительных черт, отмечает Ярослав Кабаков:
«Во-первых, сам факт двухэтапной индексации повышает чувствительность населения к росту платежей, даже если январское повышение будет сравнительно небольшим. Во-вторых, первый этап напрямую связан с изменением общеэкономических условий, а не только с инфляцией и себестоимостью услуг, что раньше для ЖКХ было менее характерно».
Третья черта, по словам собеседника, заключается в том, что осеннее повышение приведет к заметной дифференциации темпов роста тарифов по регионам:
«В субъектах с высоким износом инфраструктуры и масштабными инвестпрограммами рост может оказаться существенно выше среднего, тогда как в более благополучных регионах он будет умеренным. Это усиливает ощущение неравномерности нагрузки, хотя формально все решения принимаются в рамках установленных федеральных предельных индексов».
От смены модели суммы не уменьшаются
Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по ЖКХ Павел Склянчук напоминает, что централизованная индексация тарифов ЖКХ в свое время была введена, чтобы притормозить их чрезмерный рост.
«Как известно, до 2012 года у нас была другая модель образования тарифов – их устанавливал каждый регион или муниципалитет, когда не было предельных индексов. Тогда мы наблюдали увеличение на 10–20% и выше. Сейчас мы вернулись к тем же показателям, но уже на фоне общей инфляции. Фактически прошли по кругу. Это означает, что установленные в 2012-м механизмы сдерживания финансовой нагрузки на граждан перестали работать», – рассказал он amic.ru.
При этом специалистами и чиновниками зачастую проблемы ЖКХ воспринимаются в комплексе, хотя каждое из коммунальных направлений имеет свою специфику и решать возникающие проблемы необходимо по отдельности, замечает Склянчук:
«Скажем, электросетевой комплекс можно считать полноценной сферой экономики, более близкой к энергетике, чем ЖКХ, что лишний раз подтвердила нашумевшая история с долгами за электроэнергию в Северо-Кавказском федеральном округе. Что касается теплоснабжения, то здесь гигантские потери тепла связаны с издержками советской модели, когда создавалась централизованная система из расчета на проживание определенного количества жителей. Сейчас население небольших городов уменьшается, появился избыток мощностей, что вызывает потери».
Размытая ответственность
Конечно, в условиях роста тарифов, который для большинства наших граждан представляется стихийным и бесконтрольным, возникает вопрос о необходимости усилить регулирующую роль государства. В то же время весьма распространенное мнение о недостаточном участии государства в сфере ЖКХ отчасти отражает реальное устройство системы управления, замечает Ярослав Кабаков:
«Формально государство сохраняет ключевую роль: на федеральном уровне устанавливаются правила тарифного регулирования, предельные индексы роста и общие параметры реформирования отрасли, а контроль за соблюдением этих рамок осуществляют правительство и ФАС. Однако практическая реализация политики во многом передана регионам и муниципалитетам, которые утверждают конкретные тарифы и отвечают за инвестиционные программы».
В результате ответственность оказывается сильно размытой, указывает эксперт:
«Федеральный центр задает рамки, но не всегда напрямую управляет модернизацией и качеством услуг на местах. Это и создает ощущение, что ЖКХ курируется "небольшим подразделением", тогда как на самом деле проблема заключается не столько в отсутствии государства, сколько в фрагментированности управления, хроническом недоинвестировании инфраструктуры и ограниченных возможностях региональных бюджетов решать накопленные системные проблемы отрасли».
Стоит напомнить, что еще в мае amic.ru отмечал, что управление отраслью в центре идет фактически вслепую, это подтвердил источник, связанный с аналитическим аппаратом Госдумы:
«В реальности столичные структуры плохо понимают, что творится в регионах. Не хватает специалистов отследить ситуацию и дать нужные установки. В то же время на местах зачастую идет гонка за показателями, в том числе финансовыми. Отсюда нередкое завышение тарифов. В центре понимают, что нужно разбираться, наводить порядок и наказывать виновных. Но тогда посадки в этой жизненно важной отрасли будут массовыми – система просто станет сыпаться».
Время дорогого ЖКХ?
В настоящее время структурой, отвечающей за образование тарифов ЖКХ, является Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Главным идеологом начавшихся преобразований был замглавы службы Виталий Королев, до того, как в начале ноября он был назначен исполняющим обязанности губернатора Тверской области, рассказывает Павел Склянчук:
«По его замыслу, необходимо выработать некие нормы, стандарты потребления услуг, которые отраслевики должны обеспечить. Согласно нормам, следует побуждать энергетиков структуры ЖКХ повышать энергоэффективность. Также была идея долгосрочных тарифов, которая пока буксует из-за постоянного пересмотра расценок. Также не удается выработать и нормы потребления».
Выходом из ситуации может стать введение социальных норм потребления услуг ЖКХ или двухступенчатых тарифов, полагает Павел Склянчук.
«Для семей с невысоким уровнем доходов государство могло бы субсидировать часть расходов. Остальным, включая владельцев недвижимости, услуги должны продаваться по экономически обоснованным расценкам. Как бы то ни было, сейчас меняется поколение собственников жилья, эти люди уже постепенно привыкают, что значительная часть бюджета будет уходить на коммунальные услуги. И недорогими они, как в советский период, уже не будут», – заключил эксперт.
12:46:39 22-12-2025
Когда выборы проиграют, поймут ошибку , но будет поздно! Имущество вернуть государству. ЖКХ, медицина и образование должны быть доступны и бесплатны для людей! А не наворачивать сверхприбыли!
13:00:20 22-12-2025
Гость (12:46:39 22-12-2025) Когда выборы проиграют, поймут ошибку , но будет поздно! Иму... а кто вам сказал, что при государственном управлении в сфере жкх и тп будет дешевле? Возьмите для примера бензин и посмотрите сколько там государство сверху накидывает, думаете с тарифами по другому будет?
14:14:58 22-12-2025
Гость (13:00:20 22-12-2025) а кто вам сказал, что при государственном управлении в сфере... А как при союзе не на что не повышали,и тарифы были символические?А сейчас ,видите ли ,им всё мало.В нашей самой богатой разными ресурсами,стране.Это до каких пор будут испытывать наше терпение?
15:33:29 22-12-2025
Повсекакий (14:14:58 22-12-2025) А как при союзе не на что не повышали,и тарифы были символич... Вы сравниваете два совершенно разных государства
17:47:35 09-01-2026
Гость (15:33:29 22-12-2025) Вы сравниваете два совершенно разных государства... Точно. Человеческое и другое. Повыздыхали бы все эти подниматели.
15:39:34 22-12-2025
Повсекакий (14:14:58 22-12-2025) А как при союзе не на что не повышали,и тарифы были символич... Да ни на что не повышали, а социализм приказал "долго жить"- только не говорите, что в этом виноват Горбачев
17:51:39 22-12-2025
Повсекакий (14:14:58 22-12-2025) А как при союзе не на что не повышали,и тарифы были символич... ///////
Если взять ваше терпение за эталон - до бесконечности
13:21:54 22-12-2025
Гость (12:46:39 22-12-2025) Когда выборы проиграют, поймут ошибку , но будет поздно! Иму... Они не проиграют ни когда.В отличии от нас....
10:40:19 09-01-2026
Гость (12:46:39 22-12-2025) Когда выборы проиграют, поймут ошибку , но будет поздно! Иму... Ага, как только выборы проиграют, так сразу наступит социализм, ещё скажи коммунизм)
10:56:57 09-01-2026
Гость (12:46:39 22-12-2025) Когда выборы проиграют, поймут ошибку , но будет поздно! Иму... а кому они проиграют? мне чисто так - посмеяться
17:48:51 09-01-2026
Гость (10:56:57 09-01-2026) а кому они проиграют? мне чисто так - посмеяться... Когда-то опухоль начнет жрать сама себя. И это уже происходит, только медленно.
21:39:48 09-01-2026
Гость (17:48:51 09-01-2026) Когда-то опухоль начнет жрать сама себя. И это уже происходи... у Вас глубокие познание в медицине. Строительный оканчивали?
12:49:09 22-12-2025
Еще раз пять пройдем по кругу и раз пять повысят?
09:37:26 09-01-2026
А ЗАРПЛАТЫ В КРАЕ ПОДНИМУТ?
Сейчас арендаторы начнут поднимать цены на жилье. Повышение тарифов ЖКХ делает выплаты по ипотеке еще сложнее. Купить квартиру практически невозможно-цены на жилье растут вопреки всем прогнозам. И по кругу!!!
12:45:37 09-01-2026
Гость (09:37:26 09-01-2026) А ЗАРПЛАТЫ В КРАЕ ПОДНИМУТ?Сейчас арендаторы начнут подн... бесконечное повышение зарплат- это путь в никуда. нужно не ЗП повышать, а расходы снижать, и на коммуналку в том числе. тогда и зарплат будет хватать.
12:59:49 22-12-2025
С 1961 по 1993 тарифы на ЖКХ не повышались. Сейчас 2 раза в год повышают. Повышения идут в карман собственников энергетики, которые живут за границей.
13:03:51 22-12-2025
Правильно один мужчина сказал в диалоге с Путиным: мы возвращаемся в средневековье. Правда, теперь его разыскивает администрация в родном городе. почему-то.
11:51:31 09-01-2026
Гость (13:03:51 22-12-2025) Правильно один мужчина сказал в диалоге с Путиным: мы возвра... Да не возвращаемся, а успешно вернулись.
13:10:34 22-12-2025
Это мы-то легко отделались? После того, как нам дважды повысили тарифы на 18%, фактически раздев догола большинство жителей региона? Новое повышение с января фактически будет для нас повышением на 20%, а осенью к этому добавятся еще 10 с лишком, а то и больше - нам же местные сверх федеральных не скупятся накидывать по максимуму. И это не считая совершенно диких расценок на отопление, которые покровители олигарха Мельниченко задирают абсолютно уже бесстыдно - вот и опять обещают по осени рост больше, чем на 11%. Итого - за год в нашем многострадальном нищем крае тарифы вырастут более, чем на 30%. Это вы называете - легко отделались?!
15:50:12 22-12-2025
Гость (12:46:39 22-12-2025) Когда выборы проиграют, поймут ошибку , но будет поздно! Иму... А почему -то Сталин не проиграл, когда ввел в стране платное образование не только во ВСЕХ институтах и техникумах, а даже в старших классах обычных школ- поэтому хватит врать о бесплатном образовании при социализме
17:06:53 22-12-2025
гость-гостю (15:50:12 22-12-2025) А почему -то Сталин не проиграл, когда ввел в стране платн... Оказывается сторонники социализма настолько тупы, что даже не знают, что их деды и бабки еще перед Великой Отечественной войной платили деньги за образование, и это кстати продолжалось до" развенчания" культа личности Сталина- сидите и прикройте свои рты бывшие инструкторы райкомов и горкомов КПСС, чтобы народ не думал, что в СССР все были тупые
17:17:32 22-12-2025
гость-гостю (15:50:12 22-12-2025) А почему -то Сталин не проиграл, когда ввел в стране платн... Друг! Почитайте на Дзене статью под авторством Хронопортация " Платное образование при Сталине в 40-е и 50-е годы. Как это было на самом деле".Очень интересно.Особенно понравилось Заключение. Не всё так просто и всё логично. А может, и правильно было, вот у нас в Томске,когда я учился в 60-е в универе поступило 120 студентов и 80 кандидатов в студенты. И все студенты,кроме кандидатов, получали стипендию на 1 курсе 39 руб.(Это при 70 руб. минимальной тогда оплаты за труд).А закончило 80 человек. Вы можете представить, сколько рублей зря гос-во отдало зря. По сути потеряло. Но правда, что уходили студенты до 3 курса включительно. С 4-го уходили в основном в академотпуск по болезни, а девчонки - по беременности и родам (но таких было буквально единицы)..
01:17:55 23-12-2025
Гость (17:17:32 22-12-2025) Друг! Почитайте на Дзене статью под авторством Хронопортация... Так и в 80е годы стипендия была 40р в ВУЗах и 30р в средних учебных заведениях.
В начале 60х родственница приехала в Барнаул по распределению после Томского универа, зарплата молодого специалиста была 60р.
08:41:42 09-01-2026
Гость (13:10:34 22-12-2025) Это мы-то легко отделались? После того, как нам дважды повыс... А Мельниченко - гражданин Эмиратов, деньги получает с нас, всякими водоканалами владею Авены, Фридманы, тоже в копеечку влетают.Про капремонт молчу, наш дом находится под капремонтом. Одним словом, капитализм в государстве в самой дикой форме - время накопления капитала. Везде так проходило. И по истории и политэкономии нас учили.Только мы не пытались разобраться.Думали, что СССР и КПСС вечны. И всегда будет социализм.
18:05:34 09-01-2026
Горожанин. (08:41:42 09-01-2026) А Мельниченко - гражданин Эмиратов, деньги получает с нас, в... вы описываете олигархизм, а не капитализм (у нас его отродясь не было никогда)...ей богу, тотальное невежество и привело страну к тому, что сейчас происходит
13:23:25 22-12-2025
Капиталисты собственной жадностью вернут социализм. Сами, добровольно , и хвостиком махая!
14:03:58 22-12-2025
Гость (13:23:25 22-12-2025) Капиталисты собственной жадностью вернут социализм. Сами, до... не тешьте себя надеждами- что вы знаете о социализме? Это дефицит всего и вся, время "царствования" торгашей всех калибров и соответственно появления в СССР нового класса спекулянтов
14:51:03 22-12-2025
гость-гостю (14:03:58 22-12-2025) не тешьте себя надеждами- что вы знаете о социализме? Это... Всё. Не путай социализм и то, что было в СССР-были нарушены принципы (пьяница мог получить жилье и путевку, а это уже коммунизм).
13:36:29 22-12-2025
Газапроводов при этом в крае почти нет...
14:07:56 22-12-2025
Гость (13:36:29 22-12-2025) Газапроводов при этом в крае почти нет...... А что же ваши коммунистические вожди строили газопроводы прибалтам, хохлам, пшекам и прочим "подсвинкам" а не жителям Сибири
14:18:11 22-12-2025
Гость (13:36:29 22-12-2025) Газапроводов при этом в крае почти нет...... Конечно! И это потому, что вся Сибирь отдана на откуп угольному олигархату. Если переводить энергетику Сибири на газ, то как будут выживать владельцы угольных шахт?
15:38:55 22-12-2025
Гостья (14:18:11 22-12-2025) Конечно! И это потому, что вся Сибирь отдана на откуп угольн... Этот угольно-тепловой олигарх, владелец СГК и др.компаний является гражданином Эмиратов, их налоговым резидентом, а с нас дерет три шкуры. " Народ безмолствует" И правительство.
18:12:28 22-12-2025
Горожанин. (15:38:55 22-12-2025) Этот угольно-тепловой олигарх, владелец СГК и др.компаний яв... Согласна. Только правительство, как раз,
обеспечивает "кормовую базу" олигархату, устанавливая тарифы ЖКХ и прочие преференции.
17:55:14 09-01-2026
Горожанин. (15:38:55 22-12-2025) Этот угольно-тепловой олигарх, владелец СГК и др.компаний яв... Ну так делится же, вот и безмолвствуют. В России заговорят, когда у стены будут стоять как в фильме "Ликвидация". Запоют. Только поздно будет. Выгребные ямы уже готовы.
10:50:18 09-01-2026
Гость (13:36:29 22-12-2025) Газапроводов при этом в крае почти нет...... Куб газа почти 10 руб. Дешевле уже углем топить частный дом
14:00:07 22-12-2025
Был референдум о сохранении СССР(социализма). 70% проголосовали за. Выполняем решение референдума.
15:44:52 22-12-2025
Гость (14:00:07 22-12-2025) Был референдум о сохранении СССР(социализма). 70% проголосов... А вот референдума о сохранении социализма и не было, потому что его результаты были бы для апологетов учения Маркса -Ленина неутешительными. А что сохранение СССР- да это же сохранение Российской империи, которую бездарно профукали Ленин , Сталин и их последователи
16:26:12 22-12-2025
гость-гостю (15:44:52 22-12-2025) А вот референдума о сохранении социализма и не было, потом... Какой винегрет у Вас в голове! Без обид, но это так. Вы путаете между собой несравнимые вещи и при этом передергиваете факты...
16:26:33 22-12-2025
гость-гостю (15:44:52 22-12-2025) А вот референдума о сохранении социализма и не было, потом... Ой батенька вы со своим скаканием с кастрюлькой на голове совсем заврались,поверьте на слово участников того периода времени и событий еще много живых и они помнят что и как было
16:55:26 22-12-2025
гость (16:26:33 22-12-2025) Ой батенька вы со своим скаканием с кастрюлькой на голове со... Начнем с кастрюлек- сейчас то в них можно сварить нормальные макароны и гречневую кашу, а не размазню времен социализма. Теперь про референдум- там ведь был исключен вопрос о сохранении социалистического строя. А самое главное не это, а то, что в Латвийской ССР референдум вообще не проводился, хотя на момент его проведения в ней русских жило больше чем латышей, а теперь те русские стонут, что им латыши не дали "кружевных труселей". Надеюсь напомнил вам, что было
17:50:43 22-12-2025
гость-гостю (16:55:26 22-12-2025) Начнем с кастрюлек- сейчас то в них можно сварить нормальн... Начнем с кастрюлек-откуда тебе знать что ели в СССР если ты его не застал
По поводу референдума-"Всесою́зный рефере́ндум о сохране́нии СССР — единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум, состоявшийся 17 марта 1991 года"
Ну и по поводу Латвийской ССР,там ВСЯ прибалтика не голосовала,но большинство высказалась за сохранение и власть обязана была выполнить волю большинства,но она решила что скакать с кастрюльками лучше,вот вы и скачите по сей день
18:29:03 22-12-2025
гость (17:50:43 22-12-2025) Начнем с кастрюлек-откуда тебе знать что ели в СССР если ты ... Вот я то во времена СССР уже читал обьявления в газетах, что тетя Маша развелась с дядей Пашей, носил "клеш с бубенцами" и своими ушами слышал, что Никита обещал к моему 25летию жизнь в коммунистическом раю
19:18:15 22-12-2025
гость-гостю (18:29:03 22-12-2025) Вот я то во времена СССР уже читал обьявления в газетах, чт... Что то слабо вериться что ты 55 года рождения,по твоим бредням ты и на 25 лет не тянешь не разу
16:14:43 22-12-2025
Что-то хорошее начальники для народа сделали в 2025г., а собираются в 2026?
12:51:26 09-01-2026
Олег (16:14:43 22-12-2025) Что-то хорошее начальники для народа сделали в 2025г., а соб... по идее, они не начальники, а слуги народа. но у нас как-то все с ног на голову перевернулось..
17:01:01 22-12-2025
Гость (16:26:12 22-12-2025) Какой винегрет у Вас в голове! Без обид, но это так. Вы пута... Что это я путаю- то что вначале на референдум планировалось вынести 5 вопросов , в том числе и о сохранении социалистического строя и сохранении советской власти, но власть не стала выносить эти вопросы, потому что результат был непредсказуем
17:37:25 22-12-2025
гость-гостю (17:01:01 22-12-2025) Что это я путаю- то что вначале на референдум планировалось... Да не все ли равно уже тебе! Это было 30 лет назад!!!! Правда, ну надоели вы со своим СССР и социализмом! Ты еще крепостное право вспомни.
17:26:56 22-12-2025
Все. Далее социальный взрыв.
08:14:52 09-01-2026
Гость (17:26:56 22-12-2025) Все. Далее социальный взрыв. ...
Задом на диване! Какая непроходящая глупость! Вы до тех пор будете так жить, пока не прекратите стенания по СССР, которого нет уже более 30 лет!!
11:45:15 09-01-2026
Гость (08:14:52 09-01-2026) Задом на диване! Какая непроходящая глупость! Вы до тех ...
Ну так деды сейчас и сидят, лежат и задом тарахтят. У них внуки уже сорокалетний рубеж начали перешагивать, а они никак по поводу СССР уняться не могут.
18:44:43 22-12-2025
Гость (17:17:32 22-12-2025) Друг! Почитайте на Дзене статью под авторством Хронопортация... Видимо ты плохо читал то , что рекомендуешь прочитать мне- минимальная зарплата в размере 70 рублей была установлена в 1972 году, а не 60-е годы, когда ты учился в Томске
11:49:17 09-01-2026
гость-гостю (18:44:43 22-12-2025) Видимо ты плохо читал то , что рекомендуешь прочитать мне- м... Меня направили на производственную практику на один из заводов Свердловска с 1 сентября 1966года, приняли техником, оклад установили 70 рубюминимальный в то время оклад, как мне сказали в отделе кадров. Да 70 руб. была у нас стипендия на 5 и 6 курсах. Такое было возмиожно только при напродной власти. Даже о студентах забота была.
18:47:29 22-12-2025
От ставки выше, чем в крупных мегаполисах СФО 11.6% в деньгах скорее всего не меньше. От 3200 га единицу 11.6% примерно равны 15% от 2500. В этом и есть фокус. Если я плачу 10000 за отопление, то +1160 в месяц плюсом. Это прям жестоко...
18:49:27 22-12-2025
пенсия 14 тыс. Плата за ЖКХ 7 тыс. 1, 7 тыс. субсидия
мухлюют с субсидиями
20:07:50 09-01-2026
гость (18:49:27 22-12-2025) пенсия 14 тыс. Плата за ЖКХ 7 тыс. 1, 7 тыс. субсидиямух... а мне вообще в соцзащите предложили заключить фейковый возмездный договор найма квартиры с моей пожилой мамой, чтобы продлить субсидию! я позвонила в ФНС, сказали ни в коем случае не заключать, что и было понятно с самого начала. они там оборзели совсем... и со словами "ну и чего вы добьетесь, если пойдете в прокуратуру?" отказали в субсидии. а я пойду все равно, пусть расскажут, что это за законы такие.
20:10:24 22-12-2025
Что Вы, журналисты, несёте?! Повышение тарифов ЖКХ, начиная с 2010-го года (а то и раньше), было двухэтапным. Это во-первых. Во-вторых, надо вносить изменения в порядок формирования тарифов. Есть 223-ФЗ о закупках товаров, работ, услуг, в т.ч. теми, у кого тариф регулируется. Все конкурентные закупки в соответствии с данным законом включаются в затраты, все неконкурентные исключаются. И вообще, пора бы ЖКХ переводить на процедуры закупок в соответствии с 44-ФЗ. Это тупо экономические методы регулирования. Не снизились затраты - значит, снизится ваша прибыль. Хотите банкротиться - уголовка за банкротство в такой сфере для руководителя и собственников. Такое ощущение, что снова захотелось на грабли наступить. Видимо, предыдущие синяки уже прошли...
09:26:20 23-12-2025
Достаточно НДС отменить для поставщиков коммунальных услуг, уже будет экономия для граждан....но почему то такой вариант никто не рассматривает
11:09:32 23-12-2025
чем больше поднимают тарифы, тем меньше будут платить, так как денег на оплату не поменрных расценок практически уже нет.
10:16:16 09-01-2026
Капитализм - зло!
17:48:11 09-01-2026
Гость (10:16:16 09-01-2026) Капитализм - зло! ... Где тут капитализм увидел? При настоящем капитализме есть несколько поставщиков услуг, которые конкурируют между собой снижением цен, а антимонопольщики следят за тем, чтобы не было ценового сговора. По факту сейчас есть монополия, которая всегда ведет к падению эффективности, увеличению затрат, закладыванию издержек и потерь в тарифы. Даже в СССР была конкуренция - несколько конструкторских бюро в авиастроении, тракторостроении и т.п.
18:54:57 09-01-2026
Гость (17:48:11 09-01-2026) Где тут капитализм увидел? При настоящем капитализме есть не... Да особенно в тракторостроении конкуренция была - как выпускали на всех заводах ДТ-54, а потом ДТ-75 , так и выпускали
11:32:10 09-01-2026
Как-то забывают адепты капитализма, что центральное отопление было бонусом к выработке э/энергии, что выражалось в тарифах за отопление для населения - очень низкое. А сейчас это, чуть ли, не основная статья расходов для населения и хороший приварок владельцам
12:30:24 09-01-2026
Капиталисты своей жадностью возвращают социализм! По другому не будет. Скоро в Константинополь , по кругу...
12:46:50 09-01-2026
Ну, все? Выпустили пар в тырнете?
Платим дальше сколько скажут!
12:51:15 09-01-2026
Да будет проклят капитализм
14:47:54 09-01-2026
Москва.Декабрь 2025. Плата за ЖКХ за двушку 50 метров- 3000( свет входит)!!! А по итогу с льготами родственница заплатила всего 600( шестьсот)!!! рублей. И это с их повышенной пенсией. Другие родственники также платят там очень мало.
Когда они узнали, что у нас за 59 метров плата 12, 5 тыс за декабрь(без учета света) они были в ауте.
А у нас в нищенском крае обдирают людей без стыда и совести.Только за отопление около 7 т.!!!Да еще и за такие деньги тепла нормального не бывает почти!
И нет никакой управы на этих......
Загоняют народ не понятно куда, вернее понятно. Не помню, чтобы когда еще был такой беспредел((
11:07:56 10-01-2026
Гость (14:47:54 09-01-2026) Москва.Декабрь 2025. Плата за ЖКХ за двушку 50 метров- 3000(... Гость, если ты ручной, в политику лезть не хочешь, веришь каждому слову телевизора, то грех не драть тебя, как Сидорову козу.
11:45:33 10-01-2026
Гость (14:47:54 09-01-2026) Москва.Декабрь 2025. Плата за ЖКХ за двушку 50 метров- 3000(... У меня несколько друзей живут в Москве.Обязательно спрошу.
15:47:53 09-01-2026
Капиталисты сами возвращают социализм!
15:52:05 09-01-2026
Просто все надо вплане жкх вернуть на круги своя .Пусть будят жкх а этих мошейников причем всех УКпривлеч к ответственности - это первое .Пусть как раньше большую часть жкх будут оплачивать жкх а с пенсионеров в обще не брать комуналку они и так еле еле концы сводят.Проверять жкх и самым суровым методом наказывать жуликов.Думаю много начальства потеряет кресла на нары.Сурово скажите - да но что то надо срочно делать.
14:49:55 11-01-2026
Воровать не надо просто вот и всё. А то сгк копают по 4 раза в одном месте,бабки на перекладку асфальта тратят,а мы за это всё платим. Все эти ук вообще муть,туда сколько бабла не заряди всегда по нулям и ничерта не сделано. Капремонт туда же. Непонятные подрядчики сами себе рисуют проекты и сметы