"Идем по кругу". Очередное повышение тарифов ЖКХ возвращает страну на 12 лет назад

09 января 2026

Уже в первый день нового, 2026 года правительство преподнесло дорогим россиянам "подарочек" – повышение жилищно-коммунальных тарифов, правда, всего на 1,7% для всех регионов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин 25 ноября.

Почему коммунальные расценки поднимутся уже в январе, есть ли у власти способы решить наболевшие проблемы отрасли, чем будет отличаться российское ЖКХ от советского – в материале amic.ru.

Повышение "для разминки"

Впрочем, новогодний рост стоимости услуг ЖКХ станет только разбегом – второй за год подъем расценок запланирован на 1 октября, когда состоятся парламентские выборы. Судя по всему, высокопоставленные чиновники хотят избежать в предвыборный период критики партии власти, которой нужно обеспечить высокий процент голосов. А когда бюллетени будут подсчитаны, избирательные урны опечатаны, можно будет, что называется, "рвануть по полной".

Самое значительное осеннее повышение тарифов произойдет в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%), Тюменской области (17,2%), Северной Осетии (16,3%), Коми (15,3%). Жители Алтайского края могут считать, что сравнительно легко отделались – "коммуналка" подскочит на 10%, даже ведомая Андреем Турчаком, бывшим секретарем генсовета партии власти, Республика Алтай получила больший рост – на 11,7%.

В 2026 году повышение тарифов ЖКХ будет происходить в два этапа, что выбивается из сложившейся в последние годы практики, когда индексация, как правило, проводилась один раз в год, замечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

«Причина такого решения носит, в первую очередь, технический и макроэкономический характер. С 1 января 2026 года запланировано небольшое, общефедеральное повышение, которое связано не столько с классической индексацией по инфляции, сколько с изменением базовых параметров экономики, включая рост налоговой нагрузки и корректировку обязательных издержек ресурсоснабжающих организаций», – рассказал он amic.ru.

По словам собеседника, такой шаг позволит синхронизировать тарифы с новыми фискальными условиями с самого начала года, не накапливая разрыв между фактическими затратами и регулируемыми доходами отрасли.

Впрочем, второй этап повышения, намеченный на осень 2026 года, будет основным и традиционно осуществится с учетом региональной специфики, продолжает Ярослав Кабаков:

«Берется в расчет состояние коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ, уровня износа сетей и финансовых возможностей субъектов Федерации. Именно поэтому правительство пошло на разделение индексации на два шага, а не на одно более резкое повышение в середине года, как это происходило раньше».

Повышение чувствительности

Стоит отметить, что осенью в Алтайском крае на весьма чувствительные для жителей региона 11,6% поднимется стоимость отопления, о чем сообщил в начале декабря на пресс-конференции гендиректор "СГК-Алтай" Игорь Лузанов. По его словам, окончательное решение будут принимать регулирующие органы ближе к началу октября.

Лузанов признал, что действующий в настоящее время в Барнауле тариф (стоимость 1 Гкал составляет 3218 рублей) выше, чем в крупных мегаполисах СФО. Он объяснил это не тем, что барнаульцы богаче жителей других сибирских столиц, а численностью населения и плотностью застройки. Глава компании заодно возложил часть ответственности на УК, не всегда обеспечивающие своевременную передачу показаний, задержка которых даже на один день может обойтись плательщику ростом суммы на 3%.

С точки зрения содержания предстоящий рост тарифов в целом является типовым для отрасли, но имеет несколько отличительных черт, отмечает Ярослав Кабаков:

«Во-первых, сам факт двухэтапной индексации повышает чувствительность населения к росту платежей, даже если январское повышение будет сравнительно небольшим. Во-вторых, первый этап напрямую связан с изменением общеэкономических условий, а не только с инфляцией и себестоимостью услуг, что раньше для ЖКХ было менее характерно».

Третья черта, по словам собеседника, заключается в том, что осеннее повышение приведет к заметной дифференциации темпов роста тарифов по регионам:

«В субъектах с высоким износом инфраструктуры и масштабными инвестпрограммами рост может оказаться существенно выше среднего, тогда как в более благополучных регионах он будет умеренным. Это усиливает ощущение неравномерности нагрузки, хотя формально все решения принимаются в рамках установленных федеральных предельных индексов».

От смены модели суммы не уменьшаются

Преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперт по ЖКХ Павел Склянчук напоминает, что централизованная индексация тарифов ЖКХ в свое время была введена, чтобы притормозить их чрезмерный рост.

«Как известно, до 2012 года у нас была другая модель образования тарифов – их устанавливал каждый регион или муниципалитет, когда не было предельных индексов. Тогда мы наблюдали увеличение на 10–20% и выше. Сейчас мы вернулись к тем же показателям, но уже на фоне общей инфляции. Фактически прошли по кругу. Это означает, что установленные в 2012-м механизмы сдерживания финансовой нагрузки на граждан перестали работать», – рассказал он amic.ru.

При этом специалистами и чиновниками зачастую проблемы ЖКХ воспринимаются в комплексе, хотя каждое из коммунальных направлений имеет свою специфику и решать возникающие проблемы необходимо по отдельности, замечает Склянчук:

«Скажем, электросетевой комплекс можно считать полноценной сферой экономики, более близкой к энергетике, чем ЖКХ, что лишний раз подтвердила нашумевшая история с долгами за электроэнергию в Северо-Кавказском федеральном округе. Что касается теплоснабжения, то здесь гигантские потери тепла связаны с издержками советской модели, когда создавалась централизованная система из расчета на проживание определенного количества жителей. Сейчас население небольших городов уменьшается, появился избыток мощностей, что вызывает потери».

Размытая ответственность

Конечно, в условиях роста тарифов, который для большинства наших граждан представляется стихийным и бесконтрольным, возникает вопрос о необходимости усилить регулирующую роль государства. В то же время весьма распространенное мнение о недостаточном участии государства в сфере ЖКХ отчасти отражает реальное устройство системы управления, замечает Ярослав Кабаков:

«Формально государство сохраняет ключевую роль: на федеральном уровне устанавливаются правила тарифного регулирования, предельные индексы роста и общие параметры реформирования отрасли, а контроль за соблюдением этих рамок осуществляют правительство и ФАС. Однако практическая реализация политики во многом передана регионам и муниципалитетам, которые утверждают конкретные тарифы и отвечают за инвестиционные программы».

В результате ответственность оказывается сильно размытой, указывает эксперт:

«Федеральный центр задает рамки, но не всегда напрямую управляет модернизацией и качеством услуг на местах. Это и создает ощущение, что ЖКХ курируется "небольшим подразделением", тогда как на самом деле проблема заключается не столько в отсутствии государства, сколько в фрагментированности управления, хроническом недоинвестировании инфраструктуры и ограниченных возможностях региональных бюджетов решать накопленные системные проблемы отрасли».

Стоит напомнить, что еще в мае amic.ru отмечал, что управление отраслью в центре идет фактически вслепую, это подтвердил источник, связанный с аналитическим аппаратом Госдумы:

«В реальности столичные структуры плохо понимают, что творится в регионах. Не хватает специалистов отследить ситуацию и дать нужные установки. В то же время на местах зачастую идет гонка за показателями, в том числе финансовыми. Отсюда нередкое завышение тарифов. В центре понимают, что нужно разбираться, наводить порядок и наказывать виновных. Но тогда посадки в этой жизненно важной отрасли будут массовыми – система просто станет сыпаться».

Время дорогого ЖКХ?

В настоящее время структурой, отвечающей за образование тарифов ЖКХ, является Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Главным идеологом начавшихся преобразований был замглавы службы Виталий Королев, до того, как в начале ноября он был назначен исполняющим обязанности губернатора Тверской области, рассказывает Павел Склянчук:

«По его замыслу, необходимо выработать некие нормы, стандарты потребления услуг, которые отраслевики должны обеспечить. Согласно нормам, следует побуждать энергетиков структуры ЖКХ повышать энергоэффективность. Также была идея долгосрочных тарифов, которая пока буксует из-за постоянного пересмотра расценок. Также не удается выработать и нормы потребления».

Выходом из ситуации может стать введение социальных норм потребления услуг ЖКХ или двухступенчатых тарифов, полагает Павел Склянчук.