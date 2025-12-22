Режиссер из Индии хочет экранизировать историю любви с прямой линии Путина
Режиссер отметил, что у истории предложения руки и сердца есть потенциал для хита
22 декабря 2025, 17:11, ИА Амител
Индийский кинематографист Анируддха Рой Чоудхури выразил заинтересованность в создании полнометражной ленты, вдохновленной историей любви уральского журналиста, который сделал предложение руки и сердца своей избраннице в прямом эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТАСС.
«Это поразительная и неповторимая история о любви. Это не выдумка, а реальность. Я знаком со многими красивыми признаниями, но эта ситуация – нечто исключительное. Во время пресс-конференции, когда все сосредоточены на важных вопросах политики, человек решается на предложение руки и сердца в присутствии президента такой державы, как Россия. И получает согласие. Это очень впечатляет и трогает до глубины души», – поделился режиссер.
По его мнению, данная история обладает немалым кинематографическим потенциалом, так как сочетает в себе личную историю и обстоятельства общественной жизни.
«В ней отражены социально-экономические и политические аспекты, и в то же время – прекрасное, нежное чувство. Даже президент, в определенной степени, поспособствовал развитию этой любви. Его пригласили на свадебное торжество. Это невероятно. Нужно снять фильм», – заявил Чоудхури.
Режиссер также отметил, что рассматривает этот проект как международный.
«Индианка и россиянин, журналист. Он наблюдает за ее деятельностью, за ее жизнью – и выбирает самый подходящий момент для признания. Сейчас, как никогда ранее, миру необходима любовь», – подчеркнул режиссер.
Напомним, 19 декабря во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным" журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке.
17:31:44 22-12-2025
Эти подкаблучники уже везде , со своими предложениями.
Потом через год разбегаются.
У первого иожет и прикольно было а у повптарюшек уже надоедлмво.
18:30:07 22-12-2025
Я могу тоже могу экранизировать эту удивительную историю, всего за миллиард , что по современным меркам вообще ничто
01:35:40 23-12-2025
Да ладно! Парень с табличкой смог воспользоваться моментом, когда оказался в нужном месте в нужное время. Теперь индийский режиссер хочет заработать на хайпе российско-индийской дружбы.