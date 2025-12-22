Режиссер из Индии хочет экранизировать историю любви с прямой линии Путина

Режиссер отметил, что у истории предложения руки и сердца есть потенциал для хита

22 декабря 2025, 17:11, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Индийский кинематографист Анируддха Рой Чоудхури выразил заинтересованность в создании полнометражной ленты, вдохновленной историей любви уральского журналиста, который сделал предложение руки и сердца своей избраннице в прямом эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТАСС.

«Это поразительная и неповторимая история о любви. Это не выдумка, а реальность. Я знаком со многими красивыми признаниями, но эта ситуация – нечто исключительное. Во время пресс-конференции, когда все сосредоточены на важных вопросах политики, человек решается на предложение руки и сердца в присутствии президента такой державы, как Россия. И получает согласие. Это очень впечатляет и трогает до глубины души», – поделился режиссер.

По его мнению, данная история обладает немалым кинематографическим потенциалом, так как сочетает в себе личную историю и обстоятельства общественной жизни.

«В ней отражены социально-экономические и политические аспекты, и в то же время – прекрасное, нежное чувство. Даже президент, в определенной степени, поспособствовал развитию этой любви. Его пригласили на свадебное торжество. Это невероятно. Нужно снять фильм», – заявил Чоудхури.

Режиссер также отметил, что рассматривает этот проект как международный.

«Индианка и россиянин, журналист. Он наблюдает за ее деятельностью, за ее жизнью – и выбирает самый подходящий момент для признания. Сейчас, как никогда ранее, миру необходима любовь», – подчеркнул режиссер.

Напомним, 19 декабря во время программы "Итоги года с Владимиром Путиным" журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке.