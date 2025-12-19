Журналист сделал предложение девушке в эфире прямой линии с Путиным

С плакатом "Хочу жениться" он обратился к своей девушке Ольге, а затем пригласил на свадьбу самого президента

Фото: скриншот прямой трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным – 2025"

Во время ежегодной итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина произошел необычный и трогательный момент. Журналист из Свердловской области Кирилл Бажанов, получив слово, решил сделать публичное предложение своей девушке.

Молодой человек держал плакат с надписью "Хочу жениться". Прежде чем задать вопрос, он обратился к камере и сделал предложение своей избраннице Ольге, с которой встречается уже восемь лет, а затем пригласил на свадьбу самого Владимира Путина.

В своем вопросе журналист рассказал, что хочет детей, но будет 30 лет платить по 50 тысяч рублей за ипотечную "однушку". Он попросил президента о поддержке, чтобы эти деньги шли не банкам, а молодым семьям.

Путин не дал прямого ответа на приглашение, но похвалил парня. Узнав, что пара вместе с 15 лет, глава государства отметил: