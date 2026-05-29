НОВОСТИЭкономика

Россиянам предложили формировать дополнительную пенсию с помощью работодателей

Такая система поможет компенсировать демографические вызовы — старение населения и сокращение числа работающих на одного пенсионера

29 мая 2026, 15:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России предлагается создать систему корпоративных пенсий, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Аркадия Недбая, руководителя Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

«Согласно новой модели, сотрудники крупных компаний, индивидуальные предприниматели, самозанятые и работники на неполной занятости смогут формировать дополнительные пенсионные накопления. Государственная пенсия, которая остается фундаментом пенсионной системы, составляет примерно 25–30% от прежнего заработка пенсионеров», — пишет газета.

Для покрытия недостающей части пенсионных расходов предлагается использовать корпоративные пенсионные программы и личные сбережения. Эта инициатива представляет собой второй уровень пенсионных накоплений, на котором работодатель, сотрудник или самозанятый могут регулярно откладывать средства через специализированные НПФ.

Основная цель внедрения системы корпоративных пенсий заключается в повышении уровня пенсионного обеспечения граждан и улучшении их финансового положения в пожилом возрасте.

Ранее россиянам напомнили о перерасчете пенсии в августе.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИЭкономика

Экономика пенсии
       

Комментарии 4

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Гость

15:30:16 29-05-2026

Хватит раскачивать лодку. Пенсионное содержание людей обязанность государства! И возраст снизить до приемлемого 55/60

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Гость

16:11:42 29-05-2026

То есть на гос-во надежды уже никакой...

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Кхм...

17:48:59 29-05-2026

Что-слишком много денег остаётся у народонаселения после уплаты налогов, оплаты ЖКХ и покупки еды...
😁

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Гость

01:26:22 31-05-2026

Присвоить звания почетных предлажал.

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