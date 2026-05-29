Россиянам предложили формировать дополнительную пенсию с помощью работодателей
Такая система поможет компенсировать демографические вызовы — старение населения и сокращение числа работающих на одного пенсионера
29 мая 2026, 15:10, ИА Амител
В России предлагается создать систему корпоративных пенсий, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Аркадия Недбая, руководителя Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
«Согласно новой модели, сотрудники крупных компаний, индивидуальные предприниматели, самозанятые и работники на неполной занятости смогут формировать дополнительные пенсионные накопления. Государственная пенсия, которая остается фундаментом пенсионной системы, составляет примерно 25–30% от прежнего заработка пенсионеров», — пишет газета.
Для покрытия недостающей части пенсионных расходов предлагается использовать корпоративные пенсионные программы и личные сбережения. Эта инициатива представляет собой второй уровень пенсионных накоплений, на котором работодатель, сотрудник или самозанятый могут регулярно откладывать средства через специализированные НПФ.
Основная цель внедрения системы корпоративных пенсий заключается в повышении уровня пенсионного обеспечения граждан и улучшении их финансового положения в пожилом возрасте.
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