Такая система поможет компенсировать демографические вызовы — старение населения и сокращение числа работающих на одного пенсионера

29 мая 2026, 15:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России предлагается создать систему корпоративных пенсий, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на Аркадия Недбая, руководителя Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

«Согласно новой модели, сотрудники крупных компаний, индивидуальные предприниматели, самозанятые и работники на неполной занятости смогут формировать дополнительные пенсионные накопления. Государственная пенсия, которая остается фундаментом пенсионной системы, составляет примерно 25–30% от прежнего заработка пенсионеров», — пишет газета.

Для покрытия недостающей части пенсионных расходов предлагается использовать корпоративные пенсионные программы и личные сбережения. Эта инициатива представляет собой второй уровень пенсионных накоплений, на котором работодатель, сотрудник или самозанятый могут регулярно откладывать средства через специализированные НПФ.

Основная цель внедрения системы корпоративных пенсий заключается в повышении уровня пенсионного обеспечения граждан и улучшении их финансового положения в пожилом возрасте.

Ранее россиянам напомнили о перерасчете пенсии в августе.