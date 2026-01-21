Российские студенты раскрыли свои месячные траты
Основная часть расходов уходит на покрытие базовых потребностей
Российские студенты в среднем тратят около 34 тысяч рублей в месяц – такие данные "Ленте.ру" предоставили аналитики "Авито". Как отмечают исследователи, основная часть расходов уходит на покрытие базовых потребностей.
Почти половина студенческого бюджета – 49% – приходится на продукты питания. Еще 30% расходов связаны с транспортом, а 29% – с оплатой жилья. Существенную долю трат также составляют кафе и готовая еда, покупка одежды и обуви, учебные материалы, а также досуг и развлечения.
Согласно исследованию, более половины студентов (54%) укладываются в расходы около 30 тысяч рублей в месяц. Еще 31% тратят от 30 до 60 тысяч рублей, 12% – от 60 до 100 тысяч, и 4% расходуют свыше 100 тысяч рублей ежемесячно. Самые высокие расходы зафиксированы у студентов из Москвы – в среднем около 46 тысяч рублей. Наименьшие траты оказались у учащихся Самары – порядка 26 тысяч рублей в месяц.
Чтобы сократить расходы, студенты чаще всего экономят на транспорте и такси – 31% выбирают пешие маршруты или общественный транспорт. Почти треть (29%) урезают траты на развлечения, отказываясь от платных мероприятий. Еще 27% стараются реже есть вне дома, 24% экономят на кофе и напитках навынос, столько же отказываются от платных спортзалов, предпочитая домашние тренировки или льготные занятия по студенческому билету.
Наиболее популярными способами экономии остаются использование скидок и кешбэка, сравнение цен, студенческие льготы, покупки во время распродаж и приобретение вещей "с рук".
14:54:25 21-01-2026
При Советском Союзе мы в училищах получали степендию 30 рублей. Не хватало конечно наверное , но ничего все выучились
15:48:28 21-01-2026
СССР (14:54:25 21-01-2026) При Советском Союзе мы в училищах получали степендию 30 рубл... можно подумать 30 тыс.руб сегодня это больше Ваших 30 руб тогда
21:41:36 21-01-2026
Гость (15:48:28 21-01-2026) можно подумать 30 тыс.руб сегодня это больше Ваших 30 руб то... Так про стипендию не писали, писали про траты не?? а где они берут деньги не писали, сильно сомневаюсь , что стипендия 30 тыр.
17:31:45 21-01-2026
Не надоело вспоминать? Может времена НЭПа еще вспомнишь?
09:48:21 22-01-2026
p.s. А у Вас всегда "одобрямс"? Член ЕдРа?
p.s. А у Вас всегда "одобрямс"? Член ЕдРа?
14:55:59 21-01-2026
"Почти половина студенческого бюджета – 49% – приходится на продукты питания. Еще 30% расходов связаны с транспортом, а 29% – с оплатой жилья"
49+30+29=108%. Нет, я понимаю конечно, что траты могут быть выше дохода, но здесь же раскладывается бюджет студента, который равен 100%, по тратам в месяц.
17:14:34 21-01-2026
да один проезд в универ и назад обходится в кругленькую сумму
17:56:22 21-01-2026
В универе за общагу платят примерно 16000 р. в год. Многие ездят на такси даже на занятия.
22:33:34 21-01-2026
племянник учится в Новосибе. повыш стипендия и родители и подработка. в среднем траты 120 000 / мес
09:49:10 22-01-2026
Гость (22:33:34 21-01-2026) племянник учится в Новосибе. повыш стипендия и родители и по... Девочки нонче дорогие
09:16:31 22-01-2026
Неверный заголовок статьи: Сколько тратят родители на студентов в месяц. Так точнее будет
09:38:15 22-01-2026
Повышенная это сколько? 20 тр?
Без помощи родителей не выучиться.
12:13:25 22-01-2026
Не плохо живут студенты, у трети работающего населения Барнаула зп 35