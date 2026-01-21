Основная часть расходов уходит на покрытие базовых потребностей

21 января 2026, 14:30, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

Российские студенты в среднем тратят около 34 тысяч рублей в месяц – такие данные "Ленте.ру" предоставили аналитики "Авито". Как отмечают исследователи, основная часть расходов уходит на покрытие базовых потребностей.

Почти половина студенческого бюджета – 49% – приходится на продукты питания. Еще 30% расходов связаны с транспортом, а 29% – с оплатой жилья. Существенную долю трат также составляют кафе и готовая еда, покупка одежды и обуви, учебные материалы, а также досуг и развлечения.

Согласно исследованию, более половины студентов (54%) укладываются в расходы около 30 тысяч рублей в месяц. Еще 31% тратят от 30 до 60 тысяч рублей, 12% – от 60 до 100 тысяч, и 4% расходуют свыше 100 тысяч рублей ежемесячно. Самые высокие расходы зафиксированы у студентов из Москвы – в среднем около 46 тысяч рублей. Наименьшие траты оказались у учащихся Самары – порядка 26 тысяч рублей в месяц.

Чтобы сократить расходы, студенты чаще всего экономят на транспорте и такси – 31% выбирают пешие маршруты или общественный транспорт. Почти треть (29%) урезают траты на развлечения, отказываясь от платных мероприятий. Еще 27% стараются реже есть вне дома, 24% экономят на кофе и напитках навынос, столько же отказываются от платных спортзалов, предпочитая домашние тренировки или льготные занятия по студенческому билету.

Наиболее популярными способами экономии остаются использование скидок и кешбэка, сравнение цен, студенческие льготы, покупки во время распродаж и приобретение вещей "с рук".

