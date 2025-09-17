С Горбачевым, Папановым и символикой. В Барнауле выросли продажи вещей, связанных с СССР
К примеру, картина советского художника Анатолия Потапова "Лесной закат" продается за 10 000 рублей
Аналитики "Авито" изучили продажи товаров, так или иначе связанных с СССР, – одежды, марок, этикеток, пластинок и прочих винтажных и новых вещей, отсылающих к тому времени. Выяснилось, что в Барнауле мужскую одежду с советской символикой или тех времен стали покупать чаще на 34%, женскую – на 11%, а коллекционные вещи – на 35%.
Свитшоты и свадебные платья
Безусловный хит – толстовки и свитшоты с надписью СССР и другими советскими символами. Их продажи выросли в 6,5 раза летом 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. В продаже можно найти как дизайнерские варианты, например, от DNK Russia за 4800 рублей, так и классические, как вот этот спортивный свитшот за 2890 рублей.
Продажи мужской одежды в советском стиле и с символикой СССР за год выросли на 34%. Заметнее всего увеличились продажи шорт, джинсов и брюк – их стали покупать чаще в 3,5, в 2,5 и в два раза соответственно. Продажи кофт и футболок этой тематики выросли на 40%. Есть как винтажные экземпляры, так и современные костюмы из шорт и футболок в советской стилистике.
Женскую одежду тех времен или с отсылками к СССР стали покупать чаще на 11%. В этой категории заметнее всего выросли продажи джемперов, свитеров и кардиганов – на 76%, рубашек и блуз – на 67%, джинсов – на 66% и футболок – на 56%.
Современный свитер с надписью обойдется в 5000 рублей, а винтажная советская блузка – в 3000 рублей. Также на 41% выросли продажи советских свадебных платьев – на рост повлияла мода играть свадьбы в стиле 1980-х и 1990-х годов.
Вещи знаменитостей и марки
Высоким спросом пользуются коллекционные экземпляры из СССР – продажи в данной категории выросли на 35%. Так, этим летом в 2,5 раза чаще стали покупать открытки, а на 72% чаще – вещи и автографы советских знаменитостей. К примеру, продается книга с автографом Михаила Горбачева за 22 500 рублей и открытка с подписью советского актера Анатолия Папанова за 4300 рублей.
Также на 63% чаще покупали советские картины. Работа советского художника Анатолия Потапова "Лесной закат" 1960-х годов продается за 10 000 рублей.
На 58% выросли продажи марок, на 43% – жетонов, медалей и значков из СССР, на 24% чаще стали покупать этикетки, бутылки, пробки. Советские значки можно купить всего за 54 рубля.
Также активно приобретают игры (+19%), спортивные карточки (+18%), грампластинки (+17%) и календари (+8%).
08:18:44 17-09-2025
Сюжет фильма вспомнил "окнр в Париж"
Там тоже одного любителя СССР вернули в совок...
09:32:46 17-09-2025
Гость (08:18:44 17-09-2025) Сюжет фильма вспомнил "окнр в Париж"Там тоже одного люби... Перестроечный фильм, тогда казалось смешно, а сейчас понимаем, что на всех парах летим в пропасть, предав Страну Советов.
p.s. Сегодняшнее благополучие зиждется на дешевых товарах из Китая(все мы знаем как это начиналось), техническом прогрессе (тут и объяснять не надо) и достижениями пищевой химии (сроки хранения не меньше недели любого товара против, например, советской молочки с суточным сроком).
12:04:08 17-09-2025
Гость (09:32:46 17-09-2025) Перестроечный фильм, тогда казалось смешно, а сейчас понимае...
Зато Страна Советов ой как прекрасно летела в светлое будущее. "Благополучие" это страны зиждилось в первую половину своего существования на бесплатном труде догадайтесь кого, а вторую - за счет той же самой продажи ресурсов за рубеж, что и сейчас.
"советской молочки с суточным сроком"
То, что раньше даже купленное молоко потом приходилось кипятить дома, чтобы оно не скисло к вечеру, скорее говорит о нарушении технологии пастеризации или условиях упаковки и хранения , а не о качестве самого молока.
08:38:05 17-09-2025
Жизнь у бедолаг к завршению движется. Надо же чем-то скрасить этот мрачный закат. Обманутые надежды, несбывшиеся мечты. Значками хоть себя пусть порадуют.
09:22:11 17-09-2025
Гость (08:38:05 17-09-2025) Жизнь у бедолаг к завршению движется. Надо же чем-то скрасит... Ну у Вас то в Барнауле все хорошо. Хи-хи.
08:41:00 17-09-2025
Ностальгия
10:22:26 17-09-2025
Гость (08:41:00 17-09-2025) Ностальгия... А посади их сейчас хотя бы в квартирку советскую со всем советским, заноют ведь😆
13:00:05 17-09-2025
Гость (10:22:26 17-09-2025) А посади их сейчас хотя бы в квартирку советскую со всем сов...
Не просто заноют. Тридцатилетним точно чем-нибудь ручонки оторвет!
12:18:30 17-09-2025
Гость (08:41:00 17-09-2025) Ностальгия... Гость, ты хоть понимаешь, кто все это барахло скупает?
13:25:48 17-09-2025
Гость (12:18:30 17-09-2025) Гость, ты хоть понимаешь, кто все это барахло скупает? ... Он не понимает. Это среди зумеров мода на ретро.