С Горбачевым, Папановым и символикой. В Барнауле выросли продажи вещей, связанных с СССР

К примеру, картина советского художника Анатолия Потапова "Лесной закат" продается за 10 000 рублей

17 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Советские значки / Фото: "Авито"

Аналитики "Авито" изучили продажи товаров, так или иначе связанных с СССР, – одежды, марок, этикеток, пластинок и прочих винтажных и новых вещей, отсылающих к тому времени. Выяснилось, что в Барнауле мужскую одежду с советской символикой или тех времен стали покупать чаще на 34%, женскую – на 11%, а коллекционные вещи – на 35%.

Свитшоты и свадебные платья

Безусловный хит – толстовки и свитшоты с надписью СССР и другими советскими символами. Их продажи выросли в 6,5 раза летом 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. В продаже можно найти как дизайнерские варианты, например, от DNK Russia за 4800 рублей, так и классические, как вот этот спортивный свитшот за 2890 рублей.

Продажи мужской одежды в советском стиле и с символикой СССР за год выросли на 34%. Заметнее всего увеличились продажи шорт, джинсов и брюк – их стали покупать чаще в 3,5, в 2,5 и в два раза соответственно. Продажи кофт и футболок этой тематики выросли на 40%. Есть как винтажные экземпляры, так и современные костюмы из шорт и футболок в советской стилистике.

Женскую одежду тех времен или с отсылками к СССР стали покупать чаще на 11%. В этой категории заметнее всего выросли продажи джемперов, свитеров и кардиганов – на 76%, рубашек и блуз – на 67%, джинсов – на 66% и футболок – на 56%.

Современный свитер с надписью обойдется в 5000 рублей, а винтажная советская блузка – в 3000 рублей. Также на 41% выросли продажи советских свадебных платьев – на рост повлияла мода играть свадьбы в стиле 1980-х и 1990-х годов.

Вещи знаменитостей и марки

Высоким спросом пользуются коллекционные экземпляры из СССР – продажи в данной категории выросли на 35%. Так, этим летом в 2,5 раза чаще стали покупать открытки, а на 72% чаще – вещи и автографы советских знаменитостей. К примеру, продается книга с автографом Михаила Горбачева за 22 500 рублей и открытка с подписью советского актера Анатолия Папанова за 4300 рублей.

Также на 63% чаще покупали советские картины. Работа советского художника Анатолия Потапова "Лесной закат" 1960-х годов продается за 10 000 рублей.

На 58% выросли продажи марок, на 43% – жетонов, медалей и значков из СССР, на 24% чаще стали покупать этикетки, бутылки, пробки. Советские значки можно купить всего за 54 рубля.

Также активно приобретают игры (+19%), спортивные карточки (+18%), грампластинки (+17%) и календари (+8%).