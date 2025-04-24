Сенатор Виктор Зобнев пообещал приехать в Рубцовск, чтобы решить вопрос с теплостанцией

Виктор Зобнев подчеркнул, что постарается найти пути решения проблемы

24 апреля 2025, 11:42, ИА Амител

Виктор Зобнев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сенатор от Алтайского края Виктор Зобнев в ходе сессии АКЗС пообещал помочь с решением вопроса о дополнительной фильтрации выбросов Южной тепловой станции. С такой просьбой к нему обратилась депутат Надежда Дрюпина.

"Я вам задаю вопрос от имени рубцовчан. Вы прекрасно знаете эту проблему о вредных выбросах Южной тепловой станции. Эта проблема не решается в течение многих лет, станция 1963 года. Газоочистные установки устарели. Экран вокруг угольного склада не играет никакой роли, потому что основной источник загрязнения – это выбросы из труб. Мы надеемся, что вы как житель нашего города обратите внимание на эту проблему", – сказала Дрюпина.

Зобнев ответил, что знает о проблеме и постарается помочь.

"Я со своими помощниками данный вопрос поставлю на контроль. Встречусь с теми, кто этим уже занимается, с прокурором Рубцовска, постараюсь прояснить. Проблема есть. Может быть, это удастся решить заменой фильтров или дополнительными техническими сооружениями", – ответил сенатор.

Ранее директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов рассказал о планах провести масштабную модернизацию генерирующего оборудования на Южной тепловой станции, а также отремонтировать и обновить газоочистные установки и провести работу по снижению выбросов.

Напомним, сенатор Виктор Зобнев впервые в истории представительной власти региона в устной форме представил отчет о своей работе.