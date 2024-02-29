Сибирь стала одним из лидеров по числу новых клиентов брокера ВТБ

Брокер ВТБ назвал регионы, где больше всего новых инвесторов

29 февраля 2024, 15:14, ИА Амител

Инвестиции. Бизнес / Фото: freepik

Центральный федеральный округ, Приволжье и Сибирь стали лидерами по числу новых клиентов брокера ВТБ за последние три года. Результаты исследования опубликовали в рамках Стратегической недели ВТБ.

Вот как выросло количество клиентов брокера за три года: в Центральном федеральном округе – на 848 тыс. человек, в Приволжье – на 359 тыс., а в Сибири – на 246 тыс. В Сибири городами-лидерами стали Новосибирск, Омск, Иркутск, Красноярск и Барнаул. В ЦФО – Москва, Воронеж, Белгород, Ярославль и Рязань. А в Приволжье – Казань, Пермь, Самара, Уфа и Нижний Новгород.

Наибольшую долю (около 63%) в регионах-лидерах занимают мужчины преимущественно до 40 лет. Женщины инвестируют активнее в возрасте от 40 до 60 лет. Эксперты брокера ВТБ отмечают, что в округах-лидерах акции составляют почти половину портфеля клиентов (больше всего в Южном ФО – 54%). Самыми популярными бумагами, которые выбирают инвесторы, стали акции "Газпрома", "Лукойла", ВТБ, Сбербанка, "Роснефти", а также паи биржевого фонда денежного рынка "Ликвидность" с ежедневной капитализацией процентов, который представляет особый интерес в период высокой ключевой ставки.

"На примере наших клиентов мы видим растущий интерес к инвестициям среди жителей разных уголков России. Отдельно отметим приволжские регионы, которые за последние три года не просто продемонстрировали высокие темпы прироста инвесторов относительно своих собственных показателей, но и стали одними из лидеров по числу новичков на бирже", – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

По его словам, регионализации отведено важное место в стратегии ВТБ на 2024-2026 годы. Это применимо и к брокерскому бизнесу.

"Например, в наших ближайших планах – расширить присутствие инвестконсультантов в регионах, чтобы клиенты могли общаться с ними лично, не уезжая из своих городов. Уверен, что это сделает инвестиционный процесс еще более комфортным и будет способствовать росту новых клиентов брокера по всей стране", – добавил Андрей Яцков.