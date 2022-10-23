Футболисты «Динамо-Барнаул» выиграли заключительный домашний матч осенней части сезона 2022/23 года

Футболисты барнаульского «Динамо» выиграли заключительный домашний матч осенней части сезона 2022/23 года. Игра первенства России среди команд Второй лиги против «Урала-2» из Екатеринбурга состоялась 22 октября на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ближе к свистку на перерыв первый гол в ворота уральцев забил Егор Никифоренко. А в середине второго тайма Иван Житников установил окончательный счёт.

Для «Динамо» эта победа стала третьей подряд в матчах первенства страны. Ранее барнаульцы также дома обыграли лидеров турнира — омский «Иртыш» и «Челябинск». Команда Олега Яковлева немного улучшила своё турнирное положение и поднялась на восьмое место.

Встреча с «Уралом-2» стала для «Динамо» заключительной домашней игрой в 2022 году. Последние матчи осенней части сезона барнаульцы проведут в гостях, — 29 октября — с «Тюменью», 1 ноября — с «Торпедо-Миасс» и 13 ноября — с «Новосибирском». Возобновится первенство России весной 2023 года. 13 апреля «Динамо» в Ижевске сыграет с местным «Зенитом».