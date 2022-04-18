Умер новорожденный сын Криштиану Роналду
Португальский футболист и его спутница Джорджина Родригес ждали двойню, но один из детей скончался во время родов
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о смерти своего новорожденного сына. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«С глубочайшей грустью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем», — написал Роналду.
Футболист и его спутница, модель Джорджина Родригес ждали двойню, однако при родах выжила только девочка. Мальчик скончался.
Роналду выразил благодарность врачам, которые боролись за жизнь его сына, а также добавил, что его семья рассчитывает на конфиденциальность в это тяжелое время.
«Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», — завершил публикацию португалец.