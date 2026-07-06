"Справедливая Россия" утвердила список кандидатов на выборы в Госдуму

Партия выдвинула почти 500 претендентов на депутатские мандаты

06 июля 2026, 17:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

В минувшую субботу, 4 июля, прошла вторая часть XV Съезда партии "Справедливая Россия". В мероприятии участвовали первые лица партии, главы и представители региональных отделений, активисты молодежи СР, общественники, политологи и деятели культуры. Почетными гостями стали бойцы специальной военной операции, добровольцы и волонтеры. Делегаты определились с кандидатами в депутаты Госдумы IX созыва и приняли предвыборную программу.

Алтайский край на съезде представляли депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев, депутат регионального парламента, секретарь Бюро Совета реготделения Евгения Боровикова, депутат Барнаульской городской Думы Захар Торычев, руководитель краевого отделения "Социал-демократического союза женщин России" Ирина Шипулина и председатель молодежи СР в регионе Наталья Ахметшина.

Кандидаты

Партия выдвинула 263 кандидата в Госдуму по федеральному списку и 224 — по одномандатным округам. В общефедеральную часть вошли Сергей Миронов, первый заместитель председателя партии, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, депутат Марина Ким и участник СВО, командир подшефного гвардейского мотострелкового полка 1429 Олег Чернышев.

Программа партии

За год от избирателей поступило более 200 тысяч предложений, отметил председатель партии, руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. Социалисты сделали акцент на помощи участникам СВО: в программу вошли требования о едином реабилитационном сертификате, бесплатном гектаре земли для героев и равных льготах для военнослужащих независимо от региона.

«"Справедливая Россия" не боится диалога с людьми. У нас есть четкое понимание, что нужно людям и как вести избирательную кампанию. Сложности нас никогда не пугали — мы боремся за правду. Нашу партию представляют достойные кандидаты, знающие свое дело», — сказал Александр Терентьев.

Делегаты одобрили предвыборный документ "Манифест справедливости. 10 целей партии", с которым СР пойдет на выборы. Над ним работали Экспертный совет фракции "Справедливая Россия" в Госдуме и Федеральный Народный Совет солидарного общества.

Напомним, на федеральном уровне съезды по выдвижению кандидатов уже провели почти все участники избирательной кампании — 2026: "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР, "Коммунисты России", Партия пенсионеров, "Яблоко", "Родина", Партия прямой демократии, "Зеленые". Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября.