Стало известно, кого задерживали правоохранители на барнаульском стадионе

В футбол, по предварительной версии, играли мигранты

19 августа 2023, 08:40, ИА Амител

Кадр из видео / Rus Criminal

Очевидцы рассказали о том, кого задерживали сотрудники ОМОНа на барнаульском стадионе "Темп" 18 августа. Пост об этом опубликовали в сообществе "Вкурсе22".

По предварительной версии, на газоне проходило задержание мигрантов, которые играли за команду "Шайдон". Автор сообщения отмечает, что тех, у кого правоохранители не обнаружили российского паспорта, депортируют на родину. Остальных отправят вставать на воинский учет.

Добавим, что официального комментария по данному факту нет.