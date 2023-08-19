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Стало известно, кого задерживали правоохранители на барнаульском стадионе

В футбол, по предварительной версии, играли мигранты

19 августа 2023, 08:40, ИА Амител

Кадр из видео / Rus Criminal
Кадр из видео / Rus Criminal

Очевидцы рассказали о том, кого задерживали сотрудники ОМОНа на барнаульском стадионе "Темп" 18 августа. Пост об этом опубликовали в сообществе "Вкурсе22".

По предварительной версии, на газоне проходило задержание мигрантов, которые играли за команду "Шайдон". Автор сообщения отмечает, что тех, у кого правоохранители не обнаружили российского паспорта, депортируют на родину. Остальных отправят вставать на воинский учет. 

Добавим, что официального комментария по данному факту нет. 

Барнаул Футбол полиция

Комментарии 8

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Гость

08:49:40 19-08-2023

Либо в Среднюю Азию,либо в Красную Армию.

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Реzидент

09:33:02 19-08-2023

Паспорт гражданина РФ нужно с начала заслужить отработав на СВО...

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Гость

10:13:25 19-08-2023

Это правильно: с паспортом гражданина России отправить в военкомат на постановку на воинский учет - а как иначе Родину защищать гражданину? Пускай собираются на фронт; а нелегальных мигрантов с котомкой и за шкирку на границу с Казахстаном - там сами найдут дорогу к себе домой.

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Гость

10:34:24 19-08-2023

ну а комментарий неофициальные - правильно сделали правоохранители

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Гость

12:38:21 19-08-2023

гражданство предполагает обязанности. а не только права

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Гость

21:42:02 19-08-2023

Реzидент (09:33:02 19-08-2023) Паспорт гражданина РФ нужно с начала заслужить отработав на... ты уже заслужил?

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Гость

22:27:58 19-08-2023

Постановка на учёт одно, а реально когда мигранты - новые граждане поедут родину защищать и заменять парней которые как рекруты там уже годами? Почему мои братья должны воевать за получающего все плюшки социалки мигранта и его бесконечных детей? Почему они тут плодятся и на пособия живут, а воевать не идут? К ним какое то другое отношение?

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Гость

06:14:44 21-08-2023

Гость (22:27:58 19-08-2023) Постановка на учёт одно, а реально когда мигранты - новые гр... Годами?

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