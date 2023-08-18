ОМОН крутил футболистов на территории барнаульского спорткомплекса

По предварительной информации, сотрудники задержали нескольких спортсменов

18 августа 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы заметили сотрудников ОМОН на территории барнаульского спорткомплекса. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, правоохранители остановили футбольный матч и уложили на газон нескольких спортсменов.

Причина, по которой ОМОН оказался на футбольном поле, не уточняется.

Ранее сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге доставили в военкомат больше 100 мигрантов.