ОМОН крутил футболистов на территории барнаульского спорткомплекса
По предварительной информации, сотрудники задержали нескольких спортсменов
18 августа 2023, 10:34, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Очевидцы заметили сотрудников ОМОН на территории барнаульского спорткомплекса. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, правоохранители остановили футбольный матч и уложили на газон нескольких спортсменов.
Причина, по которой ОМОН оказался на футбольном поле, не уточняется.
Ранее сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге доставили в военкомат больше 100 мигрантов.
10:37:59 18-08-2023
Женские команды играли ? Или ветераны ?
10:58:51 18-08-2023
футболисты обычно даже от легкого касания корчатся от боли и дергаются в конвульсиях. не представляю что же они пережили после встречи с омоном
11:17:02 18-08-2023
Это мигрантов вылавливали. Теперь их желательно с билетом в одну сторону отправить на границу с Казахстаном.
13:25:51 18-08-2023
Омон хотел поиграть на поле, а поле уже было занято футболистами, пришлось ,,, )))
21:01:26 18-08-2023
А как может быть ОМОН, если милиции нет?