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ОМОН крутил футболистов на территории барнаульского спорткомплекса

По предварительной информации, сотрудники задержали нескольких спортсменов

18 августа 2023, 10:34, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул
Фото: Инцидент Барнаул

Очевидцы заметили сотрудников ОМОН на территории барнаульского спорткомплекса. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, правоохранители остановили футбольный матч и уложили на газон нескольких спортсменов. 

Причина, по которой ОМОН оказался на футбольном поле, не уточняется. 

Ранее сообщалось, что полицейские в Санкт-Петербурге доставили в военкомат больше 100 мигрантов.

Барнаул Футбол полиция

Комментарии 5

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Гость

10:37:59 18-08-2023

Женские команды играли ? Или ветераны ?

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гость

10:58:51 18-08-2023

футболисты обычно даже от легкого касания корчатся от боли и дергаются в конвульсиях. не представляю что же они пережили после встречи с омоном

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Гость

11:17:02 18-08-2023

Это мигрантов вылавливали. Теперь их желательно с билетом в одну сторону отправить на границу с Казахстаном.

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Гость

13:25:51 18-08-2023

Омон хотел поиграть на поле, а поле уже было занято футболистами, пришлось ,,, )))

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Гость

21:01:26 18-08-2023

А как может быть ОМОН, если милиции нет?

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