Такой день. Февральская оттепель и строительство сгоревшего "Теплого рынка"

О главных событиях в регионе за 11 февраля

11 февраля 2026, 23:45, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле на Павловском тракте началось строительство "Теплого рынка", уничтоженного пожаром в марте прошлого года. На месте демонтированной центральной части здания уже можно увидеть первые результаты: рабочие установили опорные колонны и возвели каркас будущего строения.

Около десяти тысяч жителей села Поспелиха в Алтайском крае на протяжении нескольких лет живут в условиях регулярного подтопления грунтовыми водами. По словам сельчан, ситуация этой весной рискует повториться: как и в прошлом году, вода может зайти в дома из-за неочищенного и неуглубленного арыка.

Февраль преподнес жителям Алтайского края и Барнаула очередное погодное испытание: в регион пришло резкое аномальное потепление, сопровождающееся дождем со снегом. Улицы города превратились в полосу препятствий — из-за талого снега везде образовались лужи, а под ними слой льда, сделавший тротуары большим катком. Внезапный "плюс" уже спровоцировал дорожный хаос — утром из-за гололедицы на Правобережном тракте произошло сразу несколько ДТП.

В Алтайском крае завершился капитальный ремонт трех школ и одного детского сада. Как сообщил Виктор Томенко, общая сумма затрат на обновление объектов составила 345 миллионов рублей, часть средств была выделена в рамках национальных проектов "Семья" и "Молодежь и дети".

В Алтайском крае после выявления пастереллеза на трех сельхозпредприятиях введен комплекс противоэпизоотических мер. В правительстве региона сообщили, что ситуация находится на постоянном контроле, угрозы для населения нет.

Центральный районный суд Барнаула 3 февраля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю управления имущественных отношений Алтайского края Александру Теплову.

За минувшую неделю в Алтайском крае зарегистрировано 17,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 22% выше предшествующей недели. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.