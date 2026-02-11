В Алтайском крае после капремонта открываются три школы и детский сад
На обновление было направлено 345 млн рублей
11 февраля 2026, 14:30, ИА Амител
После капремонта открываются три школы и детский сад / Фото: Виктор Томенко
В Алтайском крае завершился капитальный ремонт трех школ и одного детского сада. Как сообщил Виктор Томенко, общая сумма затрат на обновление объектов составила 345 миллионов рублей, часть средств была выделена в рамках национальных проектов "Семья" и "Молодежь и дети".
Наибольший объем финансирования — 203,6 миллиона рублей — получила Кадетская школа № 2 в Рубцовске. 97 миллионов было направлено на ремонт Приобской школы в Быстроистокском районе, построенной еще в 1972 году.
35,5 миллиона рублей затрачено на обновление Колыванской школы в Курьинском районе, а 80,3 миллиона — на реконструкцию детского сада № 3 в Волчихе.
