Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае за неделю выросла на 22%
За неделю в крае зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ
11 февраля 2026, 19:30, ИА Амител
С 2 по 8 февраля в Алтайском крае зарегистрировано 17,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 22% выше прошлой недели. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, в регионе наблюдается циркуляция вирусов гриппа A(H3N2), а также вирусов негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, риносинцитиальные вирусы.
Как напомнили в Роспотребнадзоре, в краевых медицинских, социальных организациях и образовательных организациях с 15 декабря введены дополнительные профилактические мероприятия.
«Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики, при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив», — призвали в ведомстве.
В январе Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых. Главные изменения коснулись лекарственного обеспечения. Перечень препаратов сокращен с 51 до 29 наименований. Из списка исключили антибиотики — их заменят противовирусные препараты.
20:12:47 11-02-2026
Как НДС
23:07:28 11-02-2026
С азиатских курортов приехали. Там этого добра хватает.
08:31:06 12-02-2026
Гость (23:07:28 11-02-2026) С азиатских курортов приехали. Там этого добра хватает.... Был на азиатском курорте там это добро только из России везут, с других стран все здоровые прилетают и местные все в масках ходят
09:50:56 12-02-2026
Гость (08:31:06 12-02-2026) Был на азиатском курорте там это добро только из России везу... Да ну... В конце 2025 года Китай столкнулся с массовой вспышкой гриппа A(H3N2). В провинциях Гуандун, Цзянсу и Шаньдунь нагрузка на больницы превысила 150%. Запасы «Тамифлю» иссякли за дни. Примерно тоже самое можно найти и про другие азиатские страны.
23:43:12 11-02-2026
