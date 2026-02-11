Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае за неделю выросла на 22%

За неделю в крае зарегистрировано более 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ

11 февраля 2026, 19:30, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

С 2 по 8 февраля в Алтайском крае зарегистрировано 17,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 22% выше прошлой недели. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, в регионе наблюдается циркуляция вирусов гриппа A(H3N2), а также вирусов негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, риносинцитиальные вирусы.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, в краевых медицинских, социальных организациях и образовательных организациях с 15 декабря введены дополнительные профилактические мероприятия.

«Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рекомендует соблюдать меры личной профилактики, при первых признаках заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив», — призвали в ведомстве.

В январе Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа у взрослых. Главные изменения коснулись лекарственного обеспечения. Перечень препаратов сокращен с 51 до 29 наименований. Из списка исключили антибиотики — их заменят противовирусные препараты.