В России вступил в силу закон, устанавливающий более индивидуальный подход к больным

05 августа 2025, 06:55, ИА Амител

Изменения в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", утвержденные ранее президентом Владимиром Путиным, вступили в силу 3 августа. Об этом пишет "Парламентская газета". Поправки касаются клинических рекомендаций – теперь они перестанут быть обязательными при работе врача с пациентом.

О том, что это означает для россиян и как их будут лечить теперь

1 Правда ли, что врачи теперь смогут отклоняться от клинических рекомендаций? Да. Из документа следует, что клинические рекомендации больше не будут считаться обязательными требованиями. Они продолжат действовать, но врач сможет использовать их более гибко, делая акцент на индивидуальных особенностях больного. Соответственно, само по себе нарушение клинических рекомендаций не будет основанием для юридической или административной ответственности.

2 Что такое клинические рекомендации и как их применяли раньше? Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на Минздрав РФ, сейчас в России действует 589 различных клинических рекомендаций. Каждая из них посвящена определенной проблеме со здоровьем: это объемные документы, которые содержат даже мелкие детали, с которыми может столкнуться врач в своей работе. Так что клиническая рекомендация – это алгоритм, которому следует врач, работая с пациентом по тому или иному заболеванию.

3 Почему клинические рекомендации перестали быть обязательными? В самих клинических рекомендациях законодатели, принимавшие документ, не увидели ничего плохого. Но при этом, следует из объяснений, у врача должна быть возможность использовать документ более свободно, а не как жесткую инструкцию. На первое место он должен ставить интересы и особенности пациента. Стратегия лечения может зависеть от многих факторов: места жительства больного, наличия других заболеваний, его возраста и прочего. Другим словами, поправки должны сделать подход к каждому пациенту более индивидуальным. Но при этом сама медпомощь должна оказываться по единым стандартам. Врач будет работать по клиническим рекомендациям, но, если того потребует конкретный случай, сможет от них отступить.

4 Как тогда можно будет дать оценку работе врача? Если того потребует ситуация, в отношении врача, как и раньше, смогут начать экспертизу оказанной помощи.