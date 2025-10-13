"Полежать недельку". Зумеры все чаще отправляются на "отдых" в психдиспансеры

Попасть в такие учреждения можно как по направлению врача, так и самостоятельно

Молодой человек пьет энергетик / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Среди представителей поколения Z набирает популярность новый вид отдыха – пребывание в психоневрологических клиниках для восстановления эмоционального состояния. Молодые люди называют это "исцеляющим туризмом" и считают подобный отдых способом справиться с переутомлением и стрессом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам участников движения, интенсивный ритм жизни, переработки и постоянная гонка за успехом приводят к тревожным расстройствам, депрессии и выгоранию. Провести неделю или две вдали от социума, без телефона и привычных дел для многих становится способом "перезагрузки".

Попасть в такие учреждения можно как по направлению врача, так и самостоятельно – через частные клиники. В стационарах пациенты проходят медикаментозную терапию, соблюдают режим сна и отдыха, а также ограничивают социальные контакты, включая так называемый "обет молчания".

Специалисты отмечают, что подобная практика действительно может помочь восстановиться при легких формах эмоционального выгорания, однако призывают обращаться за помощью исключительно в лицензированные учреждения.