В Алтайском крае отремонтируют дороги, ведущие к дачам и местам отдыха

Всего в городских агломерациях региона отремонтируют 18 объектов

18 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В городских агломерациях Алтайского края в 2025 году отремонтируют 18 дорог, в том числе те, которые ведут к садоводствам, дачам и популярным местам отдыха, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

В частности, в Барнауле отремонтируют участок от улицы Власихинской до стрелкового комплекса "Олимпийский". По пути следования расположено сразу несколько СНТ: "Мичуринцев", "Ракета", "Фиалка".

"Здесь полностью обновят дорожное покрытие на участке протяженностью два километра, обустроят заездные автобусные карманы, что значительно упростит проезд дачникам", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, в краевой столице отремонтируют улицу Зоотехническую. Новый асфальт положат на участке от улицы Герцена до Змеиногорского тракта, общая протяженность составляет 1,8 километра. Эта дорога ведет к известной базе отдыха "Варежка", озеру и СНТ "Алтайские зори".

"Перечень выполняемых работ включает фрезеровку старого покрытия, замену и установку новых бортовых камней, укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтового покрытия, а также ремонт покрытий на автобусных остановках и тротуарах", – говорится в сообщении.

В Бийске, в свою очередь, отремонтируют улицу Кожзаводскую общей протяженностью четыре километра. По ней можно добраться до общественного пляжа на реке Бии.