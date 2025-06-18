В Алтайском крае отремонтируют дороги, ведущие к дачам и местам отдыха
Всего в городских агломерациях региона отремонтируют 18 объектов
18 июня 2025, 19:30, ИА Амител
В городских агломерациях Алтайского края в 2025 году отремонтируют 18 дорог, в том числе те, которые ведут к садоводствам, дачам и популярным местам отдыха, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
В частности, в Барнауле отремонтируют участок от улицы Власихинской до стрелкового комплекса "Олимпийский". По пути следования расположено сразу несколько СНТ: "Мичуринцев", "Ракета", "Фиалка".
"Здесь полностью обновят дорожное покрытие на участке протяженностью два километра, обустроят заездные автобусные карманы, что значительно упростит проезд дачникам", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, в краевой столице отремонтируют улицу Зоотехническую. Новый асфальт положат на участке от улицы Герцена до Змеиногорского тракта, общая протяженность составляет 1,8 километра. Эта дорога ведет к известной базе отдыха "Варежка", озеру и СНТ "Алтайские зори".
"Перечень выполняемых работ включает фрезеровку старого покрытия, замену и установку новых бортовых камней, укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтового покрытия, а также ремонт покрытий на автобусных остановках и тротуарах", – говорится в сообщении.
В Бийске, в свою очередь, отремонтируют улицу Кожзаводскую общей протяженностью четыре километра. По ней можно добраться до общественного пляжа на реке Бии.
20:32:02 18-06-2025
да это для новых строящихся комплексов у санатория Барнаульский и у церкви на Южном, не?
08:55:02 19-06-2025
Гость (20:32:02 18-06-2025) да это для новых строящихся комплексов у санатория Барнаул
Когда
Сделают
Новый
Асфальт
На
Пр
Строителей
Тридцать
Шесть
Магазин
Ярче
Асфальт
Полность
Вес
Разволился
Вопрос
Когда
Делать
Будут
С
Уважением
Сергей
Дворник
И
Дорожку
Где
Находится
Геоцентр
Когда
Собираетесь
Делать
Вопрос
К
Томенко
Виктору
Петровичу
Виктор
Петрович
Если
Будет
Возможность
Загляните
На
Ярче
Строителей
Тридцать
Шесть
По
Поводу
Асфальта
09:13:38 19-06-2025
Вопрос
К
Виктору
Петровичу
Томенко
Когда
Будут
Планировать
Делать
Новый
Асфальт
На
Строителей
Тридцать
Шесть
Магазин
Ярче
С
Уважение
Дворник
Сергей
А
То
Скоро
Провалится
Вопрос
Когда
Делать
Будут
С
Уважением
Дворник
Сергей
Пожалуйста
Сделайте
Это
Как
Говорится
Классно
Будет
И
Красиво
С
Новым
Асфальтом
И
Дорожку
У
Геоцентра
Где
Кусты
Растут
С
Уважением
Сергей
Дворник
Буду
Надеятся
На
Новый
Асфальт
Пусть
С
Администраций
Заедут
Посмотрят
На
Убиты
Асфальт
Надеюсь
Ребята
На
Вас
Чтоб
Новый
Асфальт
Был
Супер
Класс
С
Уважением
Дворник
Сергей
Магазин
Ярче
09:57:24 19-06-2025
Сергей (09:13:38 19-06-2025) ВопросКВикторуПетровичуТоменкоКогдаБ... Ну вот, а говорили с инетом перебои. А тут в дурку оптоволокно протянули видать.
10:01:17 19-06-2025
Гость (09:57:24 19-06-2025) Ну вот, а говорили с инетом перебои. А тут в дурку оптоволок... Проблемы с мобильным интернетом, оптоволокно не пострадало. А этот Сергей и правда немного не в себе.
11:15:18 19-06-2025
люди ответственные! Добавьте в смету еще 100 метров дороги до перекрестка Герцена-Мусоргского, там же ехать невозможно!!!
14:34:32 22-06-2025
ник (11:15:18 19-06-2025) люди ответственные! Добавьте в смету еще 100 метров дороги д... Добавил
16:34:35 22-06-2025
К Усть пристани когда дорогу отремонтируют? Машины ремонтировать люди не успевают. В хлам убитые дороги
07:06:24 25-06-2025
Дорогу когда отремонтируют в Тюменцевском районе, от села Ключики до Баево????? Кап после бомбежки. Мы платим налоги, дорожные, страховку, сделайте дорогу ради всего святого.