В Алтайском крае начали ремонтировать дороги, ведущие к заповедникам

Специалисты должны обновить около 30 участков на 14 региональных трассах

16 июня 2025, 22:49, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае обновляют дороги, ведущие к заповедникам, сообщили в региональном Минтрансе. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году планируют обновить около 30 участков на 14 региональных трассах, ведущих к главным туристическим объектам, в том числе к природным зонам.

"Так, специалисты Южного ДСУ приступили к ремонту трассы Шипуново – Краснощеково – Курья, которая ведет к охраняемым природным зонам юго-запада региона – государственным природным заповедникам "Тигирекский" и "Чинетинский", – говорится в сообщении.

Чинетинский заказник расположен в Краснощековском районе, который славится живописными скалами, пещерами и богатством предгорной флоры. Для туристов оборудовали несколько экологических маршрутов, в числе которых знаменитая "Медвежья тропа". Здесь обитают редкие виды млекопитающих и птиц, включая черного аиста и скопу.

Заповедник "Тигирекский" считается одним из наиболее труднодоступных в России. На его территории расположены горы, скалы и знаменитые пещеры: Логово Гиены, Ящур, Страшная с археологическими находками.

Отмечается, что особое внимание уделяется трассе Алтай – Кузбасс, имеющей стратегическое значение для связи Алтайского края с Кемеровской областью и ведущей к национальному парку "Салаир".

В Залесовском районе в 2025-м году обновят 10 км трассы. В настоящее время там ведутся работы по фрезерованию старого дорожного покрытия.