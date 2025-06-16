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В Алтайском крае начали ремонтировать дороги, ведущие к заповедникам

Специалисты должны обновить около 30 участков на 14 региональных трассах

16 июня 2025, 22:49, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края
Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В Алтайском крае обновляют дороги, ведущие к заповедникам, сообщили в региональном Минтрансе. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в этом году планируют обновить около 30 участков на 14 региональных трассах, ведущих к главным туристическим объектам, в том числе к природным зонам.

"Так, специалисты Южного ДСУ приступили к ремонту трассы Шипуново – Краснощеково – Курья, которая ведет к охраняемым природным зонам юго-запада региона – государственным природным заповедникам "Тигирекский" и "Чинетинский", – говорится в сообщении.

Чинетинский заказник расположен в Краснощековском районе, который славится живописными скалами, пещерами и богатством предгорной флоры. Для туристов оборудовали несколько экологических маршрутов, в числе которых знаменитая "Медвежья тропа". Здесь обитают редкие виды млекопитающих и птиц, включая черного аиста и скопу.

Заповедник "Тигирекский" считается одним из наиболее труднодоступных в России. На его территории расположены горы, скалы и знаменитые пещеры: Логово Гиены, Ящур, Страшная с археологическими находками. 

Отмечается, что особое внимание уделяется трассе Алтай – Кузбасс, имеющей стратегическое значение для связи Алтайского края с Кемеровской областью и ведущей к национальному парку "Салаир".

В Залесовском районе в 2025-м году обновят 10 км трассы. В настоящее время там ведутся работы по фрезерованию старого дорожного покрытия. 

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Алтайский край Дороги Дорожный ремонт

Комментарии 7

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Андрей

08:28:39 17-06-2025

То есть заказник прям в селе Краснощеково находится? Ничего, что там еще потом почти 70км полнейшего бездорожья?!!!! Или дальше желающие вертолетами должны лететь????

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Musik

08:55:32 17-06-2025

Андрей (08:28:39 17-06-2025) То есть заказник прям в селе Краснощеково находится? Ничего,... Едьте на Телецкое.

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Гость

09:53:21 17-06-2025

Бездорожье - защита для заповедников !!!

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Дюша

10:37:46 17-06-2025

Походу нашим особо приближенным к императору дороговато стало летать на охоту на вертолетах...

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Татьяна

12:25:34 17-06-2025

И это вместо местных дорог!!!!Дааа,приказ Москвы,это святое

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Гость

13:16:53 17-06-2025

Дороги, что лихачи летали, и животных по асфальтиту раскатывали? Как лосенок в луже крови погибали

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ДонПаблос

13:37:06 17-06-2025

Прежде всего дороги нужны между населенным пунктами. В заповедниках чем хуже дороги, тем им лучше живётся.

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